Charles Leclerc is tijdens de Grand Prix van Bahrein als vierde over de streep gekomen na een race vol strategische complicaties. De Monegask zag Ferrari flink worstelen met de bandenkeuze op het asfalt in Maleisië, terwijl de concurrentie juist floreerde.

De Italiaanse renstal koos ervoor om beide bolides op droogweerbanden te laten starten, maar dat pakte op de kletsnatte baan helemaal verkeerd uit. Leclerc reed na de tweemaal uitgestelde start enige tijd in de achterhoede rond en liep bovendien schade op aan zijn voorvleugel. Een vroege stop voor regenrubber was daardoor simpelweg onvermijdelijk.

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Ferrari gokt verkeerd op natte baan

Leclerc nam de beslissing voor de start overigens niet alleen, maar deelde de verantwoordelijkheid volledig met de mensen op de pitmuur. De Ferrari-coureur gaf na afloop ruiterlijk toe dat hij zelf instemde met de keuze voor de slicks en legde uit hoe die inschatting tot stand kwam. "Ik was het met het team eens. Het was een lastige keuze, zoals dat altijd het geval is in dit soort omstandigheden", verklaart Leclerc. "Deze keuze werd op gevoel gemaakt en door naar het asfalt te kijken."

Volgens Leclerc gaf de visuele inspectie van de baan een vertekend beeld van de daadwerkelijke grip op het asfalt. "Het asfalt leek best droog te zijn. Onze grootste vraag was hoeveel water er in de gaten in het asfalt zat. Daar lag veel meer water dan de meerderheid van de coureurs verwachtte." Zowel de Monegask als teamgenoot Lewis Hamilton beschikte voor de race over een set nieuwe C4-banden, maar dat strategische voordeel verdween al snel doordat het rubber op een kletsnatte ondergrond werd gebruikt. "Het was heel lastig. Het was voor iedereen hetzelfde. We hadden wel wat data op de regenbanden, maar die omstandigheden leken totaal niet op de omstandigheden van vandaag."

Safety cars bieden uitweg na vroege schade

Leclerc kon het verloren terrein pas echt herstellen toen het veld door externe incidenten weer helemaal in elkaar werd gedrukt. Alexander Albon en Valtteri Bottas zorgden gedurende de wedstrijd voor de nodige neutralisaties en dat bood de Italiaanse formatie de helpende hand. Dankzij deze safety car-situaties kon de opgelopen achterstand worden weggepoetst, waardoor de Monegask weer kon aansluiten bij de voorste gelederen op de baan.

Achteraf kon Leclerc dan ook prima leven met de uiteindelijke vierde positie, al beseft hij terdege dat er bijzonder veel haken en ogen aan de middag zaten. "Het was een vreemde race. Alles wat verkeerd had kunnen gaan in het begin van de race, ging ook verkeerd. In de tweede helft van de race ging juist alles goed wat goed had kunnen gaan. Uiteindelijk hieven beide extremen elkaar op en eindigden we waar we hadden moeten kunnen finishen. We hebben er wel wat meer voor moeten zweten."

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