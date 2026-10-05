Villeneuve ziet doorslaggevend verschil Verstappen en Antonelli: 'Max doet dat niet'
Villeneuve ziet doorslaggevend verschil Verstappen en Antonelli: 'Max doet dat niet'Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen heeft de Grand Prix van Bahrein op zijn naam geschreven door na 55 ronden als winnaar over de streep te komen op Sepang in Maleisië. Oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve ziet in het vlekkeloze optreden van de Nederlander een doorslaggevend kwaliteitsverschil ten opzichte van klassementsleider Andrea Kimi Antonelli.
Het startsein in Zuidoost-Azië liet op zich wachten door zware regenval, waarna Verstappen na een totale tijd van 1 uur, 47 minuten en 14.808 seconden als eerste werd afgevlagd, vlak voor Antonelli en Lewis Hamilton. Hoewel Antonelli met zijn tweede plek de leiding in het kampioenschap succesvol verdedigde, mede ook door het late stilvallen van concurrent George Russell, legde Villeneuve tijdens de nabeschouwing bij Sky Sports F1 de vinger op de zere plek wat betreft de foutjes bij de Italiaan.
Villeneuve ziet foutloze limiet bij Verstappen
Villeneuve stelt dat Max Verstappen simpelweg nauwelijks te kloppen is wanneer hij in topvorm verkeert. "En hij maakt zelden fouten wanneer hij in deze vorm verkeert, zoals dit weekend. Hij rijdt heel precies tot aan de limiet van zijn auto, en je ziet het verschil met zijn teamgenoot ook. Hij maakt niet de fouten die Antonelli blijft maken", zo legt de wereldkampioen van 1997 uit.
De Canadees wijst hierbij op de acties van Antonelli tijdens de kwalificatie op zaterdag. De Mercedes-coureur overschreed tijdens het tweede deel van de kwalificatie de baanlimieten, waardoor hij verplicht een extra setje van de zachte banden moest gebruiken en er in Q3 nog maar één getimede ronde overbleef. Waar Verstappen onbedreigd van poleposition naar de overwinning stuurde, liet Antonelli volgens Villeneuve juist zien dat hij op de momenten dat het écht secuur moet nog regelmatig steken laat vallen.
Puntenverschil blijft aanzienlijk
Voor Red Bull Racing en Verstappen was het succes op Sepang een welkome opsteker, al blijft de achterstand op de concurrentie fors. Verstappen staat na zestien verreden wedstrijden op een zesde positie in het wereldkampioenschap met 188 punten, terwijl Andrea Kimi Antonelli bij Mercedes fier aan de leiding gaat met 320 punten en dit jaar al acht zeges wist binnen te slepen.
Ondanks dat het rijtechnische verschil tussen beide heren duidelijk te zien was op het circuit in Maleisië, blijft Villeneuve nuchter onder de huidige stand van zaken. Met nog zeven Grands Prix voor de boeg, schat hij de kansen dat de Red Bull-coureur het gat nog kan overbruggen erg laag in. "Dus in de strijd om het kampioenschap zou dat gewicht in de schaal leggen. Het is alleen een beetje te laat in het seizoen", besluit Villeneuve over het restant van het racejaar.
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