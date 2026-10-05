Max Verstappen heeft afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van Bahrein op het circuit van Sepang zijn eerste poleposition en seizoenszege van het jaar binnengesleept. Die ommekeer is vooral te danken aan een reeks ingrijpende technische updates. Waar Red Bull een uiterst moeizame start van het seizoen kende, heeft de formatie het prestatiegat naar de top nagenoeg gedicht dankzij opeenvolgende stappen aan de Red Bull RB22. De overwinning in Maleisië markeert daarnaast ook direct het allereerste succes voor het Red Bull Powertrains-Ford-project in de koningsklasse.

Het contrast ten opzichte van de winterperiode is dan ook aanzienlijk te noemen. Waar de renstal bij de seizoensopener nog tegen een flinke achterstand aankeek, kan Verstappen zich door een veel voorspelbaarder aerodynamisch platform eindelijk weer mengen in het gevecht om de overwinningen. Daarmee heeft het team een cruciale stap gezet om de aansluiting met de voorhoede definitief te herstellen.

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Grote inhaalslag vanaf Miami halveert het gat

Tijdens de wintertests liet technisch directeur Pierre Waché al weten dat de formatie simpelweg achter Mercedes, McLaren en Ferrari stond. Teambaas Laurent Mekies schatte die marge aan het begin van de jaargang zelfs in op meer dan een seconde per ronde. De Oostenrijkse renstal kampte destijds niet alleen met afstelproblemen en een uiterst nerveuze wegligging, maar torste ook nog eens tien tot dertien kilo overgewicht boven de minimale limiet met zich mee.

De daadwerkelijke kentering werd ingezet in Miami, nadat er een raceweekend eerder in Suzuka al nieuwe sidepods waren gemonteerd. Het omvangrijke pakket in Miami pakte vrijwel elk macrogebied van de bolide aan: van de voorvleugel en de reminlaten tot de vloer, diffuser, sidepods en de motorkap. Ook werden er gerichte wijzigingen doorgevoerd aan de cockpit en de stuurkolom om het gevoel van de coureur met de voorkant terug te brengen. Deze ingrepen brachten het tekort terug tot zo'n halve seconde. Verdere aanpassingen aan de vloer en sidepods in Oostenrijk zorgden er vervolgens voor dat het overgewicht daalde naar zes tot acht kilo, waardoor het gat kromp tot binnen een tiende.

Directe winst door nieuwe vloer in Bakoe

Het meest recente grote updatepakket debuteerde op het stratencircuit van Bakoe en bracht direct aanzienlijke prestatiewinst met zich mee. Red Bull paste hierbij de geometrie van de vloer en diffuser flink aan om de lokale neerwaartse druk te vergroten en de stroomstabiliteit onder wisselende rijhoogtes te waarborgen. Deze aanpassingen werden bovendien gecombineerd met herziene vormen van de sidepods en verfijnde koelsleuven op de motorkap.

Volgens berekeningen van Autoracer leverde deze stap direct zo'n drie en een halve tiende per ronde op. De renstal slaagde erin de nieuwe onderdelen meteen optimaal te laten renderen. In de straten van Azerbeidzjan moest Max Verstappen na een technisch probleem op de rechte stukken weliswaar nog als achtste starten, maar knokte de Limburger zich na een fotofinish met George Russell knap naar de tweede plaats.

Sepang levert ultieme bevestiging voor Max Verstappen

Op het circuit van Sepang kreeg Max Verstappen de ultieme bevestiging dat de nieuwe configuratie ook op traditionele banen met lange doordraaiers en snelle knikken uitstekend werkt. Waar eerdere experimenten met een extremere achtervleugel na incidenten op de Red Bull Ring en Silverstone nog in de ijskast werden gezet, liet Pierre Waché na de trainingen op vrijdag al weten dat de prestaties de verwachtingen ruimschoots overtroffen.

De verfijningen die in Sepang op de vloer werden geïntroduceerd, zorgden voor een stabielere balans over een veel breder snelheidsbereik. Terwijl het fabrieksteam in Milton Keynes de grote updates voor de RB22 nu grotendeels heeft afgerond om de pijlen te richten op volgend seizoen, profiteert Verstappen volop van het geoptimaliseerde platform. Met zijn poleposition en dominante overwinning in de Maleisische hitte heeft de drievoudig wereldkampioen weer een winnend pakket in handen om vol voor de zeges te gaan.

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