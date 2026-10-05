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Doornbos, Verstappen, socials

Doornbos schudt hoofd om softwareproblemen: 'Je krijgt dit niet uitgelegd aan nieuwe fans'

Doornbos, Verstappen, socials — Foto: © IMAGO x Ziggo Sport
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Doornbos schudt hoofd om softwareproblemen: 'Je krijgt dit niet uitgelegd aan nieuwe fans'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Volgens Robert Doornbos heeft de Formule 1 toch wel een hele grote flater geslagen met de softwareproblemen aan het begin van de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. De analist stelt in Race Café: Na de GP dat het incident aan nieuwe fans totaal niet uit te leggen is.

Aan het begin van de race op Sepang vielen Max Verstappen, Lewis Hamilton en nog een aantal andere wagens spontaan stil tijdens de formatieronde. De coureurs konden wel gas geven, maar er gebeurde vrij weinig. Later bleek het te gaan om een softwarefout, waarvan de FIA heeft aangegeven dat er een bug was waardoor de wagens niet reageerden.

Toerental

Doornbos krabt zich achter de oren over de situatie en wijst naar de doelstelling van de Formule 1 om nieuwe fans aan te trekken: "Je krijgt het inderdaad niet uitgelegd." Toch doet de analist een poging: "Er is dus software die ervoor zorgt dat als het toerental heel laag is, die ingrijpt en voorkomt dat die auto afslaat. Dan rij je eigenlijk op de verbrandingsmotor in plaats van op de batterij."

Traction control

Wel moet het systeem ervoor zorgen dat er niet per ongeluk een soort traction control wordt gecreëerd, dat is immers verboden in de Formule 1. "Dan denkt die motor wanneer je gas geeft: oké, hij wil nu gebruikmaken van een soort traction control. Dat is illegaal, dat mag niet. Dus die software gooit er dan weer een begrenzing in, waardoor die gasten in de auto zitten, gas geven met fly-by-wire en er gebeurt niks." Doornbos is dan ook duidelijk: het moet allemaal simpeler. "Je krijgt dit aan nieuwe fans niet uitgelegd die de sport gaan volgen."

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Robert Doornbos

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