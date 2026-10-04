Verstappen kwam goed weg bij pitstop: "Er zit een spijker in mijn band!"
Verstappen kwam goed weg bij pitstop: "Er zit een spijker in mijn band!"Maak ons je Google-favoriet
Een opvallend moment is door de hoogtepunten van de Grand Prix van Bahrein in Maleisië heen geglipt. Zo koos Max Verstappen tijdens de start voor intermediates en toen hij tijdens de Virtual Safety Car vers rubber ging ophalen, bleek er zowaar een spijker in de linker voorband van de Nederlander te zitten.
Het spektakelstuk in Maleisië werd uiteindelijk gewonnen door Verstappen, die vanaf pole position mocht vertrekken. De Nederlander ziet de zege achteraf dan ook als bevestiging dat het team op de goede weg is, na de moeizame start van het seizoen.
Spijker
Het grootste gedeelte van het veld koos ervoor om op de intermediates te starten, daar waar enkele coureurs op droogweerbanden de wedstrijd aanvingen. Toen Verstappen uiteindelijk nieuw rubber ging halen, zag hij iets opvallends. "Er zit een spijker in mijn band", zo gaf hij aan 'GP' door. Het ging om de linker voorband, waarbij het onduidelijk was waar deze spijker erin is gekomen. Bekijk hier de beelden.
Speeding in the pit lane! 😂
#F1 #BahrainGP @redbullracing https://t.co/udLzSw4r3x— Formula 1 (@F1) October 4, 2026
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