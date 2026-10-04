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Jos Verstappen, generic, 2026

Jos Verstappen trots op opleving Red Bull Racing: 'Na al het gezeik'

Jos Verstappen, generic, 2026 — Foto: © IMAGO

Jos Verstappen trots op opleving Red Bull Racing: 'Na al het gezeik'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Jos Verstappen heeft zondag vol emotie gereageerd op de overwinning van zijn zoon Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Maleisië op het circuit van Sepang. Na een periode waarin kritiek en sportieve vraagtekens de boventoon voerden, kan de voormalig Formule 1-coureur opgelucht ademhalen met de eerste seizoenszege van de Red Bull Racing-rijder op zak.

De zege op Sepang kwam overigens niet zonder slag of stoot tot stand, na een chaotische en door zware tropische regenval vertraagde race. Terwijl technische problemen en betrouwbaarheidskwesties de formatie eerder in het jaar nog parten speelden, wist de coureur het hoofd koel te houden en zijn eerdere poleposition om te zetten in de overwinning.

Jos Verstappen emotioneel na overwinning van zoon

Voor Jos Max Verstappen viel er na het vallen van de finishvlag een enorme last van de schouders, zo laat hij weten tegenover De Telegraaf. De vader van de winnaar toont zich zichtbaar aangedaan door het resultaat na een uiterst moeizame fase van het autosportjaar. "Na al het gezeik van dit jaar", klinkt direct de opluchting over de sportieve ommekeer.

De voormalig coureur benadrukt dat het resultaat een enorme opsteker is voor de renstal, die het gehele jaar onder een vergrootglas lag. De equipe kende immers de nodige complexe uitdagingen rondom de afstelling en het competitief krijgen van de bolide, waardoor eerdere Grands Prix niet het gewenste succes opleverden.

Lof voor harde werk binnen Red Bull Racing

Ondanks de eerdere kritiek en opgelopen spanningen spreekt Jos Max Verstappen nu juist zijn grote waardering uit voor het personeel in de pitbox en de fabriek. "Alle respect voor het team", legt hij uit over de manier waarop de engineers en monteurs de recente motor- en performanceproblemen hebben aangepakt.

De Oostenrijkse formatie rijdt dit seizoen voor het eerst met een geheel eigen krachtbron, wat gepaard ging met een flinke leercurve en de nodige kinderziektes. Het succes op Maleisische bodem betekent dan ook een belangrijke mijlpaal voor het motorenproject. Verstappen senior reist na afloop overigens direct door naar de volgende halte op de kalender: aankomend weekend is hij eveneens van de partij bij de Grand Prix van Singapore.

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