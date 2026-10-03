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Weerbericht GP Bahrein op Sepang: extreme hitte en kans op onweer

Weerbericht GP Bahrein op Sepang: extreme hitte en kans op onweer

Weerbericht GP Bahrein op Sepang: extreme hitte en kans op onweer — Foto: © IMAGO

Weerbericht GP Bahrein op Sepang: extreme hitte en kans op onweer

Redactie
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De Formule 1 maakt zich op voor een fysieke uitputtingsslag tijdens de Grand Prix van Bahrein, die zondag 4 oktober om 09:00 uur Nederlandse tijd van start gaat op het Sepang International Circuit in Maleisië. Voor de coureurs en teams belooft de verplaatste race loodzwaar te worden: er worden tropische temperaturen van 31 tot 32 graden Celsius voorspeld, waarbij de gevoelstemperatuur door de extreme luchtvochtigheid kan oplopen tot tussen de 35 en 38 graden Celsius.

De race is door de FIA en Formule 1 vanwege geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten verplaatst naar het Maleisische circuit, al behoudt het evenement wel de officiële naam en commerciële belangen van de Bahreinse organisatie. De omstandigheden zijn inmiddels officieel aangemerkt als een hitte-risico, waardoor teams speciale koelingsmaatregelen mogen toepassen voor hun rijders. Op zondagmiddag kan de baantemperatuur pieken naar 46 graden Celsius, terwijl de wind zwak uit het westen waait en de luchtvochtigheid tussen de 65 en 73 procent schommelt. Daarnaast hangt er een lokale buiendreiging van 30 procent boven de baan.

Weersverwachting tijdens het raceweekend op Sepang

Voor polesitter Max Verstappen en zijn concurrenten brengt het tropische klimaat in Maleisië traditioneel veel onzekerheid met zich mee. Tijdens de kwalificatie op zaterdag liepen de asfalttemperaturen al op tot ruim boven de vijftig graden Celsius, wat het bandenbeheer direct cruciaal maakte. De grootste dreiging voor de race schuilt echter in felle, lokale onweersbuien die zich in de Maleisische namiddag plotseling kunnen ontwikkelen boven het asfalt.

Dag Sessies Max. Temp. Regen-/Onweerskans Weersomschrijving
Vrijdag (2 oktober 2026) Eerste & Tweede vrije training 30°C - 32°C 70% - 95% Zeer drukkend en tropisch warm. Gedurende de dag trekken er hevige lokale onweersbuien over het circuit.
Zaterdag (3 oktober 2026) Derde vrije training & Kwalificatie 31°C - 32°C 67% - 85% Overwegend bewolkt met kans op tropische stormen. De kans bestaat dat het rond de belangrijkste sessies in de middag tijdelijk opklaart voor een droge kwalificatie.
Zondag (4 oktober 2026) Grand Prix 31°C - 32°C 90% Wisselvallig met perioden van zon en felle, korte buien. Het overgrote deel van de neerslag en het onweer wordt in de namiddag tijdens de race verwacht.

Verstappen vertrekt zondag vanaf de beste uitgangspositie na het veiligstellen van zijn eerste pole position van het lopende seizoen voor Red Bull. Naast hem op de eerste startrij staat Lewis Hamilton namens Ferrari. Isack Hadjar klokte zaterdag de derde tijd, maar valt door een gridstraf voor een motorwissel terug naar de achtste plek.

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