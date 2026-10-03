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Lewis Hamilton and Max Verstappen embrace at the Barcelona GP

Fans genieten van Hamilton en Verstappen: 'Een eerste startrij met twee legendes'

Lewis Hamilton and Max Verstappen embrace at the Barcelona GP — Foto: © IMAGO

Fans genieten van Hamilton en Verstappen: 'Een eerste startrij met twee legendes'

Redactie
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Het is Max Verstappen in Maleisië gelukt om zijn eerste pole position van het seizoen te pakken. De Nederlander wist daarmee een einde te maken aan de droogte die al sinds de race in Abu Dhabi in 2025 aanhield. Op de socials levert het de nodige reacties op.

Verstappen was het hele weekend in Maleisië al snel, al werd vooral gedacht dat Mercedes er met het nieuwe pakket zou staan. Toch blijken de Zilverpijlen vooral een stap naar achteren te hebben gezet. Daar waar Verstappen de pole pakte, zal het Lewis Hamilton zijn die op P2 start. Kimi Antonelli kwam niet verder dan de vierde tijd, maar schuift één plekje op omdat Isack Hadjar een gridstraf van vijf plekken heeft, ondanks zijn derde tijd in de kwalificatie.

Zo reageert het internet op de pole position van Verstappen in Maleisië

Verstappen staat dus weer op pole en dat wordt op social media gevierd.

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