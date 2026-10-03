Fans genieten van Hamilton en Verstappen: 'Een eerste startrij met twee legendes'
Fans genieten van Hamilton en Verstappen: 'Een eerste startrij met twee legendes'Maak ons je Google-favoriet
Het is Max Verstappen in Maleisië gelukt om zijn eerste pole position van het seizoen te pakken. De Nederlander wist daarmee een einde te maken aan de droogte die al sinds de race in Abu Dhabi in 2025 aanhield. Op de socials levert het de nodige reacties op.
Verstappen was het hele weekend in Maleisië al snel, al werd vooral gedacht dat Mercedes er met het nieuwe pakket zou staan. Toch blijken de Zilverpijlen vooral een stap naar achteren te hebben gezet. Daar waar Verstappen de pole pakte, zal het Lewis Hamilton zijn die op P2 start. Kimi Antonelli kwam niet verder dan de vierde tijd, maar schuift één plekje op omdat Isack Hadjar een gridstraf van vijf plekken heeft, ondanks zijn derde tijd in de kwalificatie.
Zo reageert het internet op de pole position van Verstappen in Maleisië
Verstappen staat dus weer op pole en dat wordt op social media gevierd.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen onthult sleutel tot pole position: ‘Dat begrijpen we nu beter’ | GPFans News
- 3 uur geleden
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Audi wint knotsgekke Race 1, titelkansen Verstappen-AMG en Vermeulen vallen in het water
Kampioenschapskans Verstappen Racing-coureur mogelijk achter gesloten deuren beslist: dit is waarom
Tijdschema en tv-uitzendingen: dit is hoe je Verstappen Racing en Vermeulen volgt dit weekend
Hoe werkt de GT World Challenge Europe Sprint Cup op Barcelona-Catalunya dit weekend?
Net binnen
Fans genieten van Hamilton en Verstappen: 'Een eerste startrij met twee legendes'
- 13 minuten geleden
Audi wint knotsgekke Race 1, titelkansen Verstappen-AMG en Vermeulen vallen in het water
- 40 minuten geleden
Honda bevestigt motorupgrade voor Aston Martin
- 1 uur geleden
Wolff verbaasd na kwalificatie Mercedes op Sepang: 'Vijf tienden achteruit'
- 1 uur geleden
- 2
Domenicali brengt bezoekje aan Verstappen na pole position in Maleisië
- 2 uur geleden
Verstappen schudt hoofd om hittezorgen Russell: 'Niet aanstellen'
- 3 uur geleden
- 9
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli en Haas zien punten vervallen richting Azerbeidzjan
- 21 september
Norris reageert ferm na opmerking over drankje: 'Mag drinken wat ik wil'
- 13 september
F1 Driver Of The Day 2026: het complete overzicht van dit seizoen op een rijtje
- 19 september
Verstappen reageert lachend op woorden Antonelli: 'Geen comeback voor mij'
- 13 september
Windsor ziet Max Verstappen worstelen in Spanje: 'Een beetje triest om te zien'
- 14 september
Geniale Verstappen laat zien hoe het moet en rijdt 100-koppig deelnemersveld aan gort
- 16 september