Het is Max Verstappen in Maleisië gelukt om zijn eerste pole position van het seizoen te pakken. De Nederlander wist daarmee een einde te maken aan de droogte die al sinds de race in Abu Dhabi in 2025 aanhield. Op de socials levert het de nodige reacties op.

Verstappen was het hele weekend in Maleisië al snel, al werd vooral gedacht dat Mercedes er met het nieuwe pakket zou staan. Toch blijken de Zilverpijlen vooral een stap naar achteren te hebben gezet. Daar waar Verstappen de pole pakte, zal het Lewis Hamilton zijn die op P2 start. Kimi Antonelli kwam niet verder dan de vierde tijd, maar schuift één plekje op omdat Isack Hadjar een gridstraf van vijf plekken heeft, ondanks zijn derde tijd in de kwalificatie.

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Zo reageert het internet op de pole position van Verstappen in Maleisië

Verstappen staat dus weer op pole en dat wordt op social media gevierd.

I’m sure they are glad to be back … F1 had been boring for 2 years now for Max and 5 years for Lewis



These two can finally fight again@ScuderiaFerrari you better not fuck this up



We are prepped for a great show tomorrow — Petai (@petaitoksf1) October 3, 2026

I see two goats saving this season of F1 — Massyle de barbarie ⵣ (@filius_numidiae) October 3, 2026

bro finallyyy some good race — ysl. (@mishaelonX) October 3, 2026

If Everything Falls in Line

Max will Win the Race Tomorrow. 💯



And It's gonna be Intense Race at Turn 1 between #Max & #Lewis in Opening Lap 🫨#F1 #BahrainGP — @SH (@Ashwin14114005) October 3, 2026

Welcome back



MAD MAX — MoKo3i🏎 (@Moko3i) October 3, 2026

Du du duu duuuu

Legends start front row — ikhwanb (@IkhwanB) October 3, 2026

Welcome back



MAD MAX — MoKo3i🏎 (@Moko3i) October 3, 2026

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