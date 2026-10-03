Domenicali brengt bezoekje aan Verstappen na pole position in Maleisië
Domenicali brengt bezoekje aan Verstappen na pole position in MaleisiëMaak ons je Google-favoriet
Formule 1-CEO Stefano Domenicali is ook blij dat Max Verstappen zijn eerste pole position van het seizoen heeft weten te pakken. De Italiaan is dit seizoen diverse keren met de Nederlander om de tafel gegaan om over de toekomst van de sport te praten, maar kon zaterdag niet anders dan een knuffel uitdelen aan de viervoudig wereldkampioen.
De Italiaanse CEO moest eerder dit seizoen afrekenen met de kritische geluiden van de Nederlander over het huidige reglement. Daarnaast kon hij het idee dat Verstappen mogelijk aan het einde van dit seizoen zou gaan stoppen ook maar moeilijk verkroppen. Inmiddels is bekend dat Verstappen een langere verbintenis heeft getekend binnen de sport en Domenicali zag zaterdag één van de hoofdrolspelers van de koningsklasse de pole position pakken.
'Wurggreep' Domenicali
Dat de band tussen Verstappen en Domenicali wel goed zit, werd duidelijk op social media. F1-journalist Erik van Haren deelt de 'wurggreep' die de CEO van de sport toepast op Verstappen. De Nederlander vertrekt zondag vanaf pole position en zal dat doen naast Lewis Hamilton.
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