Max Verstappen verzekerde zich tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje op het Madring-circuit in Madrid van de derde startplek. De Red Bull Racing-coureur moest na een felbevochten sessie enkel polesitter Lando Norris en de verrassende Andrea Kimi Antonelli voor zich dulden. Analist en voormalig teammanager Peter Windsor stelde in zijn analyse op YouTube vast dat de viervoudig wereldkampioen het maximale uit zijn materiaal heeft geperst, maar uitte tegelijkertijd forse zorgen over de technische restricties en protocollen die Verstappen dwarszitten.

Tijdens de kwalificatiesessies werd duidelijk dat Red Bull Racing met name in het bochtige slotgedeelte van het nieuwe stratencircuit veel tijd verloor. Terwijl Verstappen in de eerste twee sectoren nog uiterst competitief voor de dag kwam, verdween de grip zodra hij sector drie instuurde. Het resulteerde in een achterstand op Norris en Antonelli, al wist de Limburger de schade knap te beperken.

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Sterke openingsfase op mediums voor Verstappen

Max Verstappen begon de kwalificatiesessie nog bijzonder sterk door in Q1 op de mediumband direct een tijd neer te zetten die vergelijkbaar was met de ronde van Liam Lawson op zachte banden. Daarmee wist de Nederlander een extra set zacht rubber te sparen voor de latere fases van het raceweekend. Windsor keek dan ook met veel bewondering naar die vroege run van de viervoudig wereldkampioen.

"Hij had echt veel vertrouwen in de hele ronde en hoe die in elkaar zou vallen. Hij reed op mediumbanden en bespaarde zich daarmee natuurlijk een set zachte banden. Heel goed gedaan. Hij was echt snel", zo oordeelde Windsor over de openingsfase van Verstappen.

Frustratie over gripverlies in sector drie

De Nederlander kreeg in het vervolg van de kwalificatie echter te maken met terugkerende problemen in de slotsector. Waar de sectoren één en twee uitstekend verliepen, bekloeg de Limburger zich via de boordradio over een plotseling gebrek aan houvast: "Ik verlies al mijn grip in sector drie. Wat is er aan de hand?"

Volgens Windsor werden de problemen van Verstappen sterk beïnvloed door de computersimulaties van Red Bull op het gebied van energiebeheer. De keuze om extra elektrisch vermogen in te zetten in sector twee en bocht 12 pakte gunstig uit voor de tussenstijden, maar zorgde vervolgens voor een energietekort en balansproblemen in sector drie. Daarnaast dwongen instructies van het team Verstappen ertoe om in sector één langer in dezelfde versnelling te blijven hangen tijdens acceleraties, wat een natuurlijke rijstijl belemmerde.

Beperkte afstelling en smalle marge voor Red Bull

Peter Windsor wees tevens op de structurele karakteristieken van de bolide, die over een zeer smalle 'sweet spot' beschikt. De Red Bull moet extreem laag en stijf worden afgesteld om aerodynamische neerwaartse druk te behouden, waardoor de auto aanzienlijk minder flexibel is dan de bolide van concurrent McLaren. Dit zorgt er bovendien voor dat de auto slecht overweg kan met de kerbstones.

"Het is wel een beetje triest om te zien dat een coureur als Max zo aan banden wordt gelegd door al die protocollen die bij energiebeheer horen", benadrukte de Britse analist over de strikte kaders waarin de kopman moet opereren.

Windsor looft maximale score van Verstappen

Max Verstappen wist ondanks die technische compromissen coureurs als de beide Ferrari's en George Russell achter zich te houden. Windsor was dan ook zeer te spreken over het uiteindelijke resultaat: "Kijk eens naar de coureurs die hij achter zich liet: de twee Ferrari's en George Russell. Best indrukwekkend, heel indrukwekkend."

Volgens de voormalig teammanager had er onder deze omstandigheden simpelweg niets meer ingezeten voor de Nederlander. "Max heeft volgens mij 100% uit de auto gehaald en kan op geen enkele manier ontevreden zijn met P3", besloot Windsor zijn terugblik. Verstappen toonde zich na afloop strijdbaar en gaf aan dat hij tevreden na P3 in Madrid was met de balans in de overige sectoren om de aanval te openen in de race.

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