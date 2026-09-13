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Verstappen and Antonelli before the Italian GP

Verstappen over de opmars van Antonelli: 'Niet te druk om maken, hij vliegt'

Verstappen and Antonelli before the Italian GP — Foto: © IMAGO

Verstappen over de opmars van Antonelli: 'Niet te druk om maken, hij vliegt'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Max Verstappen heeft tijdens de officiële persconferentie na afloop van de race in Spanje zijn lof uitgesproken over Kimi Antonelli. De kopman van Red Bull Racing kwam zondag als tweede over de finishlijn op het gloednieuwe stratencircuit in Madrid en zag de jonge Italiaan naar zijn achtste zege van het seizoen rijden. Gevraagd naar de stormachtige ontwikkeling van de tiener en diens naderende wereldtitel, gaf Verstappen aan dat de Mercedes-coureur vooral moet vasthouden aan zijn huidige werkwijze.

Op de zogeheten Madring beleefde het raceweekend een primeur als eerste Formule 1-evenement door de straten van de Spaanse hoofdstad. Antonelli bekroonde het debuut van de omloop met een overwinning voor Mercedes, waarna hij samen met Verstappen en nummer drie Lando Norris aanschoof op de bank in de persruimte. Met zijn triomf wist de Italiaan zijn voorsprong in het kampioenschap flink uit te breiden, waardoor in de paddock direct de vraag rees of het kampioenschap niet al beslist is.

Mercedes aan kop

Antonelli verstevigt door zijn optreden in Madrid de leidende positie in het coureursklassement, waarin hij met 292 punten aan de leiding gaat voor teamgenoot George Russell, die op 211 punten staat. Ook bij de constructeurs heeft Mercedes de touwtjes stevig in handen met een puntentotaal van 503, waarmee de renstal Ferrari en McLaren voorblijft. Red Bull Racing bezet momenteel de vierde positie bij de teams met 230 punten, maar Verstappen toonde zich na afloop van de race vooral een sportieve rivaal door de indrukwekkende prestatiecurve van de jonge leider te erkennen.

Nuchtere aanpak

Verstappen maakte tijdens de officiële persconferentie van de FIA duidelijk dat Antonelli zich niet gek moet laten maken door alle commotie rondom de titelstrijd. "Nee, ik bedoel, Kimi moet gewoon blijven doen wat hij doet", vertelde de Limburger desgevraagd over zijn jonge collega. "Ik bedoel, het is fantastisch. Dus het werkt ontzettend goed. Hij moet zich er niet te druk over maken, en volgens mij doet hij dat ook niet. Hij levert gewoon. Hij heeft zelfvertrouwen. Hij krijgt steeds meer ervaring. Hij is nog jong. Hij zit nog heel vroeg in zijn carrière, maar hij vliegt en het werkt gewoon." Volgens de viervoudig wereldkampioen schuilt de kracht van Antonelli juist in het vasthouden aan die eenvoud. "Dus je moet de boel niet overcompliceren. Dat doet hij ook niet. Hij heeft een hele hoop goede mensen om je heen die weten wat hij nodig heeft. Dus het werkt allemaal prima."

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