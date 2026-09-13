George Russell heeft na afloop van de Grand Prix openlijk verklaard dat hij zichzelf niet langer beschouwt als een serieuze kanshebber voor de wereldtitel bij de coureurs. De Britse Mercedes-coureur kwam na een lastige race achter Charles Leclerc over de finish en zag zijn achterstand in het klassement op teamgenoot Kimi Antonelli verder groeien.

Russell kiest er daarom voor om zijn vizier definitief te verleggen naar het veiligstellen van het constructeurskampioenschap voor zijn team en het behalen van individuele dagsuccessen.Tijdens de wedstrijd bleek inhalen op de baan een welhaast onmogelijke opgave, waardoor alternatieve bandenstrategieën weinig uithaalden voor de coureur van Mercedes. Russell keek na afloop terug op de tactische keuzes die tijdens de Grand Prix zijn gemaakt en stelde vast dat geen enkele ingreep zijn uiteindelijke klassering ten opzichte van Leclerc wezenlijk had kunnen veranderen.

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Bandenkeuze

Russell legde uit dat er binnen het team weliswaar twijfel bestond over de gekozen tactiek, maar dat de harde bandencompounds simpelweg het beste functioneerden onder de omstandigheden. "Op dat moment twijfelde ik, maar de harde band was veruit de superieure band", aldus de coureur over het verloop van zijn race. "Misschien had ik op de baan kunnen blijven met Leclerc, maar dan was ik alsnog achter hem geëindigd. Misschien had ik niet hoeven stoppen om aan het einde nogmaals de harde band te monteren, maar al had ik dat gedaan, dan had het ons alsnog op dezelfde positie teruggebracht, puur omdat we niet konden inhalen op de baan, dus dat is wel een beetje jammer."

Constructeurskampioenschap

Russell gaf vervolgens aan dat de gang van zaken exemplarisch is voor het verloop van zijn gehele racejaar. Met een puntentotaal van 211 punten bezet hij weliswaar de tweede plaats in het kampioenschap, maar het gat naar teamgenoot en leider Antonelli (292 punten) is aanzienlijk gegroeid. Russell trekt daaruit een nuchtere conclusie over zijn persoonlijke kansen.Russell en Mercedes staan er in de titelstrijd voor de teams immers bijzonder sterk voor. De Duitse renstal voert de ranglijst aan met 503 punten en heeft daarmee een riante voorsprong opgebouwd ten opzichte van Ferrari (358 punten) en McLaren (306 punten). Doordat de druk van het individuele rijderskampioenschap nu van zijn schouders valt, kan de coureur zich tijdens de resterende Grands Prix volledig toeleggen op het binnenhalen van maximale punten voor de fabrieksmacht.

"Het is gewoon een kwestie van doorgaan", verwoordde Russell zijn instelling voor de komende wedstrijden. "Het waren een paar positievere races, ook al was het resultaat vandaag verre van geweldig. Maar dat is een beetje het verhaal van het seizoen. Ik moet me gewoon focussen op de prestaties en het team te blijven helpen. We zijn natuurlijk in een geweldige positie om het constructeurskampioenschap te winnen. Realistisch gezien doe ik niet meer mee in de strijd om het coureurskampioenschap, en daardoor kan ik me gewoon per race focussen en proberen te concentreren op het behalen van een paar goede resultaten."

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