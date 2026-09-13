close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
verstappen, antonelli, monaco

Verstappen reageert lachend op woorden Antonelli: 'Geen comeback voor mij'

verstappen, antonelli, monaco — Foto: © IMAGO

Verstappen reageert lachend op woorden Antonelli: 'Geen comeback voor mij'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Max Verstappen heeft tijdens de officiële persconferentie na afloop van de Grand Prix van Spanje voor de nodige hilariteit gezorgd met een kurkdroge reactie. De viervoudig wereldkampioen schoof in Madrid na zijn tweede plaats aan op de persbank naast racewinnaar Kimi Antonelli en nummer drie Lando Norris.

Tijdens het officiële persmoment van de FIA ging het gesprek over coureurs en een eventuele comeback in het kampioenschap. Antonelli, die namens Mercedes zojuist knap naar de zege was gereden op de nieuwe stratenbaan, deelde zijn kijk op de verwachtingen voor zijn concurrenten: "Ik denk dat ze hopen op een comeback", zo liet de Italiaanse kampioenschapsleider weten.

Gortdroge reactie

Verstappen liet er echter geen gras over groeien en haakte meteen op geheel eigen wijze in op het betoog van de jonge Italiaan. "Ik ga absoluut geen comeback maken", onderbrak de stercoureur van Red Bull Racing met een strak gezicht. De opmerking sloeg in als een bom in de zaal: collega-coureur Norris barstte in schaterlachen uit en boog dubbel op de bank, terwijl ook de rest van de persruimte meelachte.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Woedende Verstappen nipt tweede achter Antonelli in Grand Prix van Spanje

Woedende Verstappen nipt tweede achter Antonelli in Grand Prix van Spanje

  • Vandaag 16:40
  • 18
Verstappen niet blij na order Lambiase: "Hamilton was tegen me aan gebeukt"

Verstappen niet blij na order Lambiase: "Hamilton was tegen me aan gebeukt"

  • Vandaag 15:22
  • 21
Woedende Verstappen foetert in Madrid: 'F*cking Mickey Mouse-racing'

Woedende Verstappen foetert in Madrid: 'F*cking Mickey Mouse-racing'

  • 3 uur geleden
  • 3
Verstappen helder over onderonsje met Hamilton: 'Als ik daar op de baan was gebleven...'

Verstappen helder over onderonsje met Hamilton: 'Als ik daar op de baan was gebleven...'

  • 3 uur geleden
  • 3
FIA ziet momentje Verstappen die chicane afsnijdt door de vingers

FIA ziet momentje Verstappen die chicane afsnijdt door de vingers

  • Vandaag 17:04
  • 7
Montoya ziet verschil bij Verstappen op Monza: 'Behandelt Antonelli als Schumacher'

Montoya ziet verschil bij Verstappen op Monza: 'Behandelt Antonelli als Schumacher'

  • Vandaag 13:20
  • 8

Net binnen

20:45
Verstappen over de opmars van Antonelli: 'Niet te druk om maken, hij vliegt'
19:56
Mekies verklaart opdracht om positie Verstappen terug te geven aan Hamilton
19:42
Russell geeft wereldtitel op na frustrerende race: 'Realistisch gezien niet"
19:20
Geïrriteerde Norris pakt journalist hard aan: 'Heb je de race wel gekeken?'
19:11
Video
Verstappen trekt gemengde conclusie na Grand Prix op Madring | GPFans Race Day
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Woedende Verstappen nipt tweede achter Antonelli in Grand Prix van Spanje Samenvatting race

Woedende Verstappen nipt tweede achter Antonelli in Grand Prix van Spanje

Vandaag 16:40 18
'McLaren onderhandelt met Red Bull om 'GP' eerder over te nemen' Gianpiero Lambiase

'McLaren onderhandelt met Red Bull om 'GP' eerder over te nemen'

Gisteren 14:51 4
Protest tegen uitslag GP Italië blijkt ingewikkelder dan gedacht: dit is waarom Audi in hoger beroep

Protest tegen uitslag GP Italië blijkt ingewikkelder dan gedacht: dit is waarom

Gisteren 09:03 1
Loek Hartog redt leven van GT3-collega, race-organisatie nam nauwelijks actie bij felle brand Heldendaad van Hartog

Loek Hartog redt leven van GT3-collega, race-organisatie nam nauwelijks actie bij felle brand

6 september 2026 13:42 3
Ontdek het op Google Play
x