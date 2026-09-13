Verstappen reageert lachend op woorden Antonelli: 'Geen comeback voor mij'
Verstappen reageert lachend op woorden Antonelli: 'Geen comeback voor mij'Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen heeft tijdens de officiële persconferentie na afloop van de Grand Prix van Spanje voor de nodige hilariteit gezorgd met een kurkdroge reactie. De viervoudig wereldkampioen schoof in Madrid na zijn tweede plaats aan op de persbank naast racewinnaar Kimi Antonelli en nummer drie Lando Norris.
Tijdens het officiële persmoment van de FIA ging het gesprek over coureurs en een eventuele comeback in het kampioenschap. Antonelli, die namens Mercedes zojuist knap naar de zege was gereden op de nieuwe stratenbaan, deelde zijn kijk op de verwachtingen voor zijn concurrenten: "Ik denk dat ze hopen op een comeback", zo liet de Italiaanse kampioenschapsleider weten.
Gortdroge reactie
Verstappen liet er echter geen gras over groeien en haakte meteen op geheel eigen wijze in op het betoog van de jonge Italiaan. "Ik ga absoluut geen comeback maken", onderbrak de stercoureur van Red Bull Racing met een strak gezicht. De opmerking sloeg in als een bom in de zaal: collega-coureur Norris barstte in schaterlachen uit en boog dubbel op de bank, terwijl ook de rest van de persruimte meelachte.
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