close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen, Lando Norris, generic, 2026, Spanish GP

FIA ziet momentje Verstappen die chicane afsnijdt door de vingers

Max Verstappen, Lando Norris, generic, 2026, Spanish GP — Foto: © IMAGO
3 reacties

FIA ziet momentje Verstappen die chicane afsnijdt door de vingers

Redactie
Google Maak ons je Google-favoriet

In de slotfase was het Max Verstappen die nog eventjes van de baan schoot en op die manier de chicane afstak in Madrid. Lando Norris was resoluut en stelde dat Verstappen het plekje terug moest geven. Ook de FIA heeft naar het momentje gekeken.

De Grand Prix van Spanje is zojuist afgevlagd en gewonnen door klassementsleider Kimi Antonelli. Verstappen vertrok vanaf P3, maar kon samen met Antonelli profiteren van de Virtual Safety Car-periode, daar waar Norris een ronde later binnenkwam en zijn pitstop niet feilloos verliep. Het duo eindigde dan ook voor de regerend kampioen, die het in de laatste ronden aan de stok had met Verstappen.

Stewards zien niets in het momentje

De stewards noteerden het momentje tijdens de race, maar al snel na het vallen van de vlag kwam daar het bericht: 'no further action'. Vermoedelijk is de tijd die Verstappen ermee heeft gewonnen niet significant geweest en heeft hij ook geen blijvend voordeel gehad. De Nederlander stond onder een vergrootglas voor het verlaten van de baan en het daarbij behalen van een blijvend voordeel.

Gerelateerd

Max Verstappen Lando Norris

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Woedende Verstappen nipt tweede achter Antonelli in Grand Prix van Spanje

Woedende Verstappen nipt tweede achter Antonelli in Grand Prix van Spanje

  • 2 uur geleden
  • 15
Verstappen niet blij na order Lambiase: "Hamilton was tegen me aan gebeukt"

Verstappen niet blij na order Lambiase: "Hamilton was tegen me aan gebeukt"

  • 3 uur geleden
  • 19
Montoya ziet verschil bij Verstappen op Monza: 'Behandelt Antonelli als Schumacher'

Montoya ziet verschil bij Verstappen op Monza: 'Behandelt Antonelli als Schumacher'

  • Vandaag 13:20
  • 8
Grand Prix Radio kampt met stroomstoring | F1 Shorts Live

Grand Prix Radio kampt met stroomstoring | F1 Shorts

  • Vandaag 12:35
  • 47
FIA deelt boete uit aan Norris en onderzoekt Verstappen, Mercedes en meer

FIA deelt boete uit aan Norris en onderzoekt Verstappen, Mercedes en meer

  • Gisteren 17:48
  • 13
Woedende Verstappen foetert in Madrid: 'F*cking Mickey Mouse-racing'

Woedende Verstappen foetert in Madrid: 'F*cking Mickey Mouse-racing'

  • 33 minuten geleden
  • 1

Net binnen

18:29
Wolff na Spaanse GP vol lof over Mercedes: 'Binnen drie seconden beslist'
18:08
Woedende Verstappen foetert in Madrid: 'F*cking Mickey Mouse-racing'
17:52
Verstappen helder over onderonsje met Hamilton: 'Als ik daar op de baan was gebleven...'
17:23
Norris reageert ferm na opmerking over drankje: 'Mag drinken wat ik wil'
16:55
Norris realistisch over ongelukkig mislopen zege: "Geluk niet aan onze kant"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Woedende Verstappen nipt tweede achter Antonelli in Grand Prix van Spanje Samenvatting race

Woedende Verstappen nipt tweede achter Antonelli in Grand Prix van Spanje

2 uur geleden 15
'McLaren onderhandelt met Red Bull om 'GP' eerder over te nemen' Gianpiero Lambiase

'McLaren onderhandelt met Red Bull om 'GP' eerder over te nemen'

Gisteren 14:51 4
Protest tegen uitslag GP Italië blijkt ingewikkelder dan gedacht: dit is waarom Audi in hoger beroep

Protest tegen uitslag GP Italië blijkt ingewikkelder dan gedacht: dit is waarom

Gisteren 09:03 1
Loek Hartog redt leven van GT3-collega, race-organisatie nam nauwelijks actie bij felle brand Heldendaad van Hartog

Loek Hartog redt leven van GT3-collega, race-organisatie nam nauwelijks actie bij felle brand

6 september 2026 13:42 3
Ontdek het op Google Play
x