FIA ziet momentje Verstappen die chicane afsnijdt door de vingers
FIA ziet momentje Verstappen die chicane afsnijdt door de vingersMaak ons je Google-favoriet
In de slotfase was het Max Verstappen die nog eventjes van de baan schoot en op die manier de chicane afstak in Madrid. Lando Norris was resoluut en stelde dat Verstappen het plekje terug moest geven. Ook de FIA heeft naar het momentje gekeken.
De Grand Prix van Spanje is zojuist afgevlagd en gewonnen door klassementsleider Kimi Antonelli. Verstappen vertrok vanaf P3, maar kon samen met Antonelli profiteren van de Virtual Safety Car-periode, daar waar Norris een ronde later binnenkwam en zijn pitstop niet feilloos verliep. Het duo eindigde dan ook voor de regerend kampioen, die het in de laatste ronden aan de stok had met Verstappen.
Stewards zien niets in het momentje
De stewards noteerden het momentje tijdens de race, maar al snel na het vallen van de vlag kwam daar het bericht: 'no further action'. Vermoedelijk is de tijd die Verstappen ermee heeft gewonnen niet significant geweest en heeft hij ook geen blijvend voordeel gehad. De Nederlander stond onder een vergrootglas voor het verlaten van de baan en het daarbij behalen van een blijvend voordeel.
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