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Norris

Norris realistisch over ongelukkig mislopen zege: "Geluk niet aan onze kant"

Norris — Foto: © IMAGO
5 reacties

Norris realistisch over ongelukkig mislopen zege: "Geluk niet aan onze kant"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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De Grand Prix van Spanje is zondag toch op een behoorlijke teleurstelling uitgelopen voor Lando Norris op de Madring. De Britse polesitter leek de beste papieren te hebben voor de zege, maar moest lijdzaam toezien hoe een ongelukkige virtual safety car en een slechte pitstop roet in het eten gooiden.

Norris, gisteren nog goed voor de knappe pole position, begon dus vanaf de eerste startplek en kwam ook goed weg op de Madring. De Brit bleef uit de problemen, hield de concurrentie af en kon wegrijden van zijn rivalen. Het leek erop dat hij de snelste man van het veld was en een overwinning lag voor het oprapen. Door het uitvallen van Lance Stroll kwam er echter een virtual safety car-situatie en die pakte compleet verkeerd uit voor de Brit. Hij kon nét niet de pits in bij het uithangen van de vlag en op het moment dat zijn concurrenten wél gepit hadden, gingen we weer naar groen en moest hij dus een lange stop maken, die ook nog eens door McLaren om zeep werd geholpen.

Pechvogel

Een bittere pil dus voor de wereldkampioen, die na afloop van de race niet al te boos lijkt en beseft dat deze pech soms bij het racen hoort. "Nee, de VSC kwam pas later. Gefeliciteerd aan Kimi en Max vandaag; ze hebben een geweldige race gereden. Het geluk was niet aan onze kant. Ik heb geprobeerd het gat te dichten. Het was een zware race die ons uiteindelijk door de vingers glipte. Ik vond dat we het verdiend hadden, maar we incasseren dit verlies. Ik heb het gevoel dat ik hard werk en het maximale uit de auto haal. Volgens mij heb ik vandaag een perfecte race gereden; ik had alleen het geluk niet mee", zo klinkt de reactie van de Brit.

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