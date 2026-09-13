Antonelli spreekt van gelukje na zege: "Denk dat Lando het vandaag verdiende"
Antonelli spreekt van gelukje na zege: "Denk dat Lando het vandaag verdiende"Maak ons je Google-favoriet
Kimi Antonelli heeft de allereerste Grand Prix van Spanje op de Madring weten te winnen. De Italiaan vertrok vanaf P2, profiteerde van de Virtual Safety Car-periode en kwam als eerste over de streep in Madrid.
Antonelli vertrok vanaf de eerste startrij achter Lando Norris. De McLaren-coureur was net voorbij de pitstraat toen de VSC op de baan kwam om de stilgevallen Lance Stroll van de baan te halen. Daar waar Antonelli snel de pitstraat indook, moest Norris een rondje wachten. Op het moment dat de VSC voorbij was, kwam ook Norris binnen, maar die stop ging niet helemaal vlekkeloos.
Antonelli wijst naar verloren overwinning voor Norris
Na afloop legt Antonelli uit dat het helemaal niet zomaar kwam aanwaaien: "Het was een hele lastige race, helemaal niet een-tweetje. Zeker niet met het sparen van de banden." Antonelli gaat er met de zege vandoor, maar zelf vindt hij dat dit niet helemaal verdiend is. "Het is goed om vandaag te winnen, maar het voelt niet goed, omdat ik denk dat Lando het vandaag verdiende om te winnen. Maar we pakken het graag. Buiten dat was het gewoon een sterke race. Zeker op de harde banden had ik een goed tempo. Nu blijven we pushen", aldus Antonelli.
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