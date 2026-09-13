Verstappen blij met tweede plaats in Spanje: "Daarom kon ik Norris achter mij houden"
Verstappen blij met tweede plaats in Spanje: "Daarom kon ik Norris achter mij houden"Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen heeft de Grand Prix van Madrid als tweede afgesloten. De Nederlander liet een indrukwekkend tempo zien, maar moest nipt zijn meerdere erkennen in Kimi Antonelli in de Mercedes.
Verstappen ving de race op de veelbesproken Madring aan vanaf de derde plaats. In de eerste ronde wist hij de tweede positie over te nemen door voorbij te gaan aan Antonelli, maar kreeg vervolgens slecht nieuws van zijn team. Red Bull vreesde dat Verstappen in zijn verdediging op Lewis Hamilton bij de start de baan had afgestoken en vroeg de viervoudig wereldkampioen de positie aan de Brit terug te geven. Verstappen moest hierdoor zowel Antonelli als Hamilton langszij laten komen en was witheet over de boordradio: "Waar de f*ck hebben jullie het over!? Als ik niet aan de kant was gegaan, had hij ons er samen afgereden", klonk het onder andere.
Positie teruggeven aan Hamilton
De Red Bull Racing-coureur wist vervolgens al snel weer aan Hamilton voorbij te gaan, waarna de Ferrari-coureur uitviel met remproblemen. McLaren blunderde niet veel later door Norris naar binnen te halen en zeven seconden over de pitstop te doen, waardoor de leider in de wedstrijd terugviel naar de vijfde plaats. Verstappen schoof zodoende door naar de tweede stek, om vervolgens op die positie in het kielzog van Antonelli over de finish te komen.
Blij met tweede plaats
"Kijkend naar de snelheid was dit een goed resultaat", vertelt Verstappen na afloop. "Lando had pech met de VSC, dus voor ons is P2 vandaag een goed resultaat. Je kon zien hoe snel Lando mij inhaalde, maar je kan hier niet inhalen. Daarom kon ik hem achter mij houden. Ik hield gewoon de auto in het midden van de baan; dat werkt prima hier. De banden in leven houden was het meest lastige."
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