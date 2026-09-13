Woedende Verstappen nipt tweede achter Antonelli in Grand Prix van Spanje

Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Spanje in Madrid op zijn naam geschreven. Op de veelbesproken en gloednieuwe Madring kwam de Italiaan na 57 ronden als eerste over de streep. Max Verstappen en Lando Norris completeerden het podium.

Lando Norris ving de race op het nu al controversiële stratencircuit in de Spaanse hoofdstad aan vanaf pole position, nadat hij in de kwalificatie kampioenschapsleider Kimi Antonelli met 0,011 seconde wist voor te blijven. Max Verstappen ving de Grand Prix aan vanaf de derde plaats, gevolgd door Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Met een buitentemperatuur van 30 graden Celsius was het Spaanse asfalt bij de start om 15:00 uur opgewarmd tot maar liefst 53 graden Celsius.

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Breed scala aan bandencompounds in de kop van het veld

Met nog geen eerdere editie van de race om op terug te vallen, was de juiste bandenstrategie een groot vraagstuk voor de teams. En dat betaalde zich uit in een breed scala aan strategieën. Waar Norris en Antonelli op de mediums vertrokken, meldden Verstappen en Hamilton zich op de rode sloffen aan de start. Leclerc, George Russell, Oscar Piastri en Liam Lawson vertrokken op de harde band. Franco Colapinto en Arvid Lindblad sloten de top tien af op de mediumband.

Verstappen witheet na teamorders

Bij het uitgaan van de lampen voltrok zich dan ook direct de nodige actie. Antonelli opende de aanval op Norris voor de leiding in de wedstrijd, maar stak daarbij tot twee keer toe de baan af. Verstappen wist hierdoor de tweede positie over te nemen. Vlak hiervoor stak de viervoudig wereldkampioen zelf echter ook de baan af, na een aanval van Hamilton. Pas enkele ronden later kreeg Verstappen de opdracht van zijn team om de positie aan de Brit terug te geven, die inmiddels al twee seconden achter Antonelli reed. Een woeste Verstappen moest hierdoor enorm van het gas gaan, om zowel de Italiaan als de Ferrari-coureur langszij te laten komen. "Waar de f*ck hebben jullie het over!? Als ik niet aan de kant was gegaan, waren we er samen afgevlogen", klonk het onder andere.

Norris defends, Antonelli cuts across the chicane and Piastri and Russell make contact! 🤯



Here is how the race start unfolded in Madrid 👇#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/qZFtORJG6b — Formula 1 (@F1) September 13, 2026

Hamilton de eerste uitvaller in Madrid

Verstappen viel zodoende terug naar de vierde plaats, maar wist vrijwel direct weer voorbij te gaan aan Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen had grote moeite met de remmen van zijn auto, waardoor hij meerdere keren achter elkaar rechtdoor schoot en vervolgens de pits opzocht. De Brit werd daarmee de eerste uitvaller van de race in Madrid. Na de eerste zeven ronden bestond de top vijf zodoende uit Norris, Antonelli, Verstappen, Leclerc en Russell.

📻 "Lewis almost shunted into me. He was out of control"



Max Verstappen wasn't impressed with Lewis Hamilton's antics on the first lap 👇#F1 #SpanishGP | LAP 2/57 pic.twitter.com/MtXl1w5Qo7 — Formula 1 (@F1) September 13, 2026

McLaren blundert onder virtual safety car

Na vijftien ronden werd de Virtual Safety Car voor het eerst actief. Lance Stroll schoot rechtdoor in de twintigste bocht, waarna hij zijn auto niet meer weg wist te krijgen. Een groot deel van het veld maakte van de gelegenheid gebruik om direct naar binnen te komen voor een pitstop. In de kop van het veld kwamen Antonelli, Verstappen en Russell naar binnen. Waar Antonelli en Verstappen overstapten naar de harde band, koos Russell voor de mediums.

Norris reed in eerste instantie door, maar kwam merkwaardig genoeg op het moment dat de groene vlag werd gezwaaid alsnog naar binnen. Vervolgens kende de regerend wereldkampioen een pitstop van maar liefst zeven seconden. Een merkwaardige zet van het team van McLaren, waardoor Norris terugviel naar de vijfde plaats. Leclerc - nog niet naar binnen geweest - nam zo de leiding in de wedstrijd over, gevolgd door Antonelli, Verstappen en Russell.

🟢 GREEN FLAG 🟢



Norris didn't quite get round to do a pit stop under VSC! ❌



The McLaren driver pits but has a slow stop, and returns to the track in P5 😱#F1 #SpanishGP | LAP 16/57 pic.twitter.com/KJMh6NHLX7 — Formula 1 (@F1) September 13, 2026

Indrukwekkende snelheid Leclerc op de harde band

Na 21 ronden vond Antonelli aansluiting bij Leclerc, maar inhalen is allesbehalve gemakkelijk gebleken op de Madring. Het gat naar Verstappen was op dit punt echter al zeven seconden, dus grote haast was er niet bij voor de jonge Italiaan. Carlos Sainz kreeg op dit punt een tijdstraf van vijf seconden uitgedeeld van de wedstrijdleiding, nadat hij contact maakte met landgenoot Fernando Alonso. Leclerc liet op zijn beurt een indrukwekkende snelheid op de harde band zien. Na 32 ronden reed de Monegask nog altijd op hetzelfde setje hards, terwijl hij een gat van 3,5 seconden naar Antonelli had geslagen. Verstappen had het gat naar de Italiaan op zijn beurt verkleind naar 5,2 seconden. Sergio Pérez werd ondertussen de derde uitvaller van de dag. De Cadillac-coureur kreeg over de boordradio te horen dat hij zijn auto terug de pits in moest brengen.

Inhalen bleek tijdens de race dusdanig lastig dat er op de baan erg weinig gebeurde in het tweede deel van de race. In ronde 45 was Leclerc nog altijd niet naar binnen geweest, maar Antonelli had het gat inmiddels teruggebracht tot 1,6 seconde. Verstappen reed op zijn beurt 2,5 seconden achter Antonelli, maar leek niet niet genoeg overspeed te hebben om echt aan te sluiten. Norris reed op zijn beurt nog maar een seconde achter de Limburger. De McLaren-coureur had in de race bij uitstek de beste snelheid, maar ondervond leed van de misser van zijn team.

The final push for the victory... 😲



Norris has has sights set on Verstappen, who has his sights set on Antonelli for P1! 👀#F1 #SpanishGP | LAP 51/57 pic.twitter.com/N3UFPilyCv — Formula 1 (@F1) September 13, 2026

Antonelli wint, Verstappen tweede

In de 49ste ronde moest Leclerc noodgedwongen naar binnen, omdat het gat ten opzichte van Russell voor P5 aan het verdwijnen was. Met nog een kleine tien ronden te gaan bestond de top vijf zodoende uit Antonelli, Verstappen, Norris, Leclerc en Russell. Het gat tussen Verstappen en Antonelli was slechts 1,1 seconde, met Norris daar weer acht tienden achter.

In de slotfase kwam het echter niet meer tot aanvallen in de kop van het veld. Antonelli kwam zodoende als eerste over de streep en breidde zijn voorsprong in het wereldkampioenschap verder uit, gevolgd door Verstappen, Norris, Leclerc en Russell.

Geschreven door Jan Bolscher - Senior Editor en Formule 1-verslaggever Jan Bolscher (29) is een Nederlandse Formule 1-journalist, geaccrediteerd door zowel de Nederlandse Sport Pers (NSP) als de Formule 1. Hij heeft ruim zeven jaar ervaring in de Formule 1-journalistiek en doet verslag vanuit de Formule 1-paddock, waar hij de coureurs interviewt en een breed netwerk met de teams, de FIA en de Formule 1 heeft opgebouwd. Doordat hij in nauw contact staat met de persmanagers van de Formule 1-teams, de Forrmule 1 en de FIA, weet Jan als eerste rondgaande geruchten te ontkrachten of te bevestigen. Daarnaast draagt hij de titels Senior Editor en Brand Manager Assistent bij GPFans. In deze rollen vormt hij een leidende draad binnen de redactie. Bekijk volledige biografie

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