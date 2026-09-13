Max Verstappen kiest tijdens de Grand Prix van Spanje op het stratencircuit van de Madring bewust voor een beheerste aanpak om zijn banden heel te houden. De viervoudig wereldkampioen van Oracle Red Bull Racing wist zich als derde te kwalificeren achter polesitter Lando Norris en Kimi Antonelli. In de paddock liet de Nederlander direct weten dat een te agressieve rijstijl op het verse Spaanse asfalt meteen wordt afgestraft met forse bandenslijtage.

De koningsklasse strijkt dit weekend voor het eerst neer op het 5,4 kilometer lange hybride stratencircuit rondom het Madrileense IFEMA-evenementencomplex. Terwijl Verstappen de aanwezige pers te woord stond, kreeg de Red Bull-coureur de vraag voorgelegd of de toeschouwers zich mogen verheugen op een ouderwetse inhaaljacht op zijn voorgangers.

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Van 'Mad Max' naar 'Gentle Max'

Voor de camera maakte Verstappen echter direct duidelijk dat blind in de aanval gaan ditmaal niet de juiste weg naar voren is. Op de vraag: "Is er een kans dat we 'Mad Max' gaan zien om te winnen op de Madring en morgen Kimi en Lando in te halen?", temperde de Limburger de verwachtingen rondom een agressieve openingsfase van de race. "Eerlijk gezegd, gezien de staat van de baan en hoe de banden zich gedragen, wil je geen 'Mad Max' hebben. Je moet 'Gentle Max' zijn", zo verklaarde Verstappen met een knipoog over het vereiste bandenmanagement.

Ronde 1 overleven

Toen hem vervolgens werd gevraagd of er bij het doven van de lichten dan in ieder geval sprake zal zijn van een compromisloze 'Ronde 1 Max', reageerde hij met een lach instemmend: "Ja, ronde 1 en daarna Gentle Max." Op de opmerking van de interviewer of dit dan de allernieuwste uitvoering van de coureur is, hield Verstappen alle deuren open. "Ja, en dan zien we vanaf daar wel weer verder."

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