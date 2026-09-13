Verstappen switcht van 'Mad Max'naar 'Gentle Max': 'Dat wil je niet'
Verstappen switcht van 'Mad Max'naar 'Gentle Max': 'Dat wil je niet'Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen kiest tijdens de Grand Prix van Spanje op het stratencircuit van de Madring bewust voor een beheerste aanpak om zijn banden heel te houden. De viervoudig wereldkampioen van Oracle Red Bull Racing wist zich als derde te kwalificeren achter polesitter Lando Norris en Kimi Antonelli. In de paddock liet de Nederlander direct weten dat een te agressieve rijstijl op het verse Spaanse asfalt meteen wordt afgestraft met forse bandenslijtage.
De koningsklasse strijkt dit weekend voor het eerst neer op het 5,4 kilometer lange hybride stratencircuit rondom het Madrileense IFEMA-evenementencomplex. Terwijl Verstappen de aanwezige pers te woord stond, kreeg de Red Bull-coureur de vraag voorgelegd of de toeschouwers zich mogen verheugen op een ouderwetse inhaaljacht op zijn voorgangers.
Van 'Mad Max' naar 'Gentle Max'
Voor de camera maakte Verstappen echter direct duidelijk dat blind in de aanval gaan ditmaal niet de juiste weg naar voren is. Op de vraag: "Is er een kans dat we 'Mad Max' gaan zien om te winnen op de Madring en morgen Kimi en Lando in te halen?", temperde de Limburger de verwachtingen rondom een agressieve openingsfase van de race. "Eerlijk gezegd, gezien de staat van de baan en hoe de banden zich gedragen, wil je geen 'Mad Max' hebben. Je moet 'Gentle Max' zijn", zo verklaarde Verstappen met een knipoog over het vereiste bandenmanagement.
Ronde 1 overleven
Toen hem vervolgens werd gevraagd of er bij het doven van de lichten dan in ieder geval sprake zal zijn van een compromisloze 'Ronde 1 Max', reageerde hij met een lach instemmend: "Ja, ronde 1 en daarna Gentle Max." Op de opmerking van de interviewer of dit dan de allernieuwste uitvoering van de coureur is, hield Verstappen alle deuren open. "Ja, en dan zien we vanaf daar wel weer verder."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen baalt van mislopen pole op Madring: 'Red Bull komt hierin een beetje tekort'
- Gisteren 19:12
- 4
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
'McLaren onderhandelt met Red Bull om 'GP' eerder over te nemen'
Protest tegen uitslag GP Italië blijkt ingewikkelder dan gedacht: dit is waarom
Loek Hartog redt leven van GT3-collega, race-organisatie nam nauwelijks actie bij felle brand
FIA deelt document van 26 A4'tjes: dít is waarom Hadjar zijn Monaco-podium terugkrijgt
Net binnen
LIVE | Grand Prix van Spanje: Norris verliest leiding na slechte stop, Antonelli leidt virtueel
- 1 uur geleden
- 4
Verstappen niet blij na order Lambiase: "Hamilton was tegen me aan gebeukt"
- 27 minuten geleden
- 3
Verstappen switcht van 'Mad Max'naar 'Gentle Max': 'Dat wil je niet'
- 1 uur geleden
De definitieve startopstelling voor de F1 GP van Spanje na gridstraffen en pitstraatstart
- 1 uur geleden
- 2
Montoya ziet verschil bij Verstappen op Monza: 'Behandelt Antonelli als Schumacher'
- 2 uur geleden
- 8
Verstappen over 'onzinnige' layout F1-circuit Madrid: "Input coureurs zou gevraagd moeten worden"
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli en Hamilton zien punten vervallen richting Monza
- 31 augustus
Red Bull mocht kapot onderdeel Verstappen niet vervangen van de FIA, negen concurrenten wel
- 7 september
'Nieuwe Verstappen-deal moet vertrek Lambiase blokkeren, Russell teruggezet door Mercedes' | GPFans Recap
- 25 augustus
Uitslag GP Italië staat op losse schroeven: Audi bevestigt hoger beroep
- 10 september
FIA velt oordeel over Mercedes-coureurs en meer, startopstelling aangepast na straf
- Gisteren 20:29
´Wolff moet zich voorbereiden op burgeroorlog binnen Mercedes´
- 25 augustus