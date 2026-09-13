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Max Verstappen at Zandvoort

Verstappen over 'onzinnige' layout F1-circuit Madrid: "Input coureurs zou gevraagd moeten worden"

Max Verstappen at Zandvoort — Foto: © IMAGO

Verstappen over 'onzinnige' layout F1-circuit Madrid: "Input coureurs zou gevraagd moeten worden"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Max Verstappen is van mening dat bij het ontwerpen van toekomstige racecircuits de input van de coureurs zelf moet worden gevraagd, om te voorkomen dat er een baan wordt ontworpen waarop niet ingehaald kan worden.

De Formule 1 is neergestreken in Spanje, waar dit weekend voor het eerst wordt gereden op het gloednieuwe stratencircuit in Madrid: de Madring. En alhoewel het zeer uitdagende karakter van de baan op vrijdag en zaterdag al voor het nodige spektakel in de vorm van forse crashes heeft gezorgd, is er met name vanuit een aantal rijders ook de nodige kritiek op het circuit. Inhalen lijkt namelijk erg lastig op het Spaanse asfalt. En dat is op het eerste oog opvallend, aangezien de baan over genoeg rechte stukken en aanremzones lijkt te beschikken.

Verstappen wil dat coureurs betrokken worden bij vormgeving F1-circuits

Op de persconferentie na afloop van de kwalificatie legt Verstappen uit waar het misgaat: "Ik vind de grip goed. Ze hebben goed werk geleverd met het asfalt, hoewel het op sommige plekken al wat hobbelig is voor een nieuw circuit", trapt hij af. "In de bochten, zoals ik al zei, kun je niet inhalen. Ze moeten leren dat je op sommige plekken nooit sturen moet combineren met remmen, want dat maakt inhalen onmogelijk. Qua circuitontwerp kan het zeker beter." De Red Bull Racing-coureur doelt daarmee op het feit dat veel aanremzones in bochten zitten.

Hij vervolgt: "Ik denk dat input van coureurs in de toekomst ook erg nuttig kan zijn voor het circuitontwerp. Ze zullen altijd zeggen: 'Maar er is genoeg ruimte om in te halen', maar dat is onzin. Er is altijd wel een inhaalmogelijkheid te vinden op een circuit. Maar het evenement zelf is erg gaaf. Ze hebben geweldig werk geleverd. Ook hoe snel ze het circuit beschikbaar hebben gesteld en de informatie die werd gedeeld voor de simulator. Dus wat dat betreft, ja, het was erg goed. Maar als je betere races wilt en wilt inhalen, denk ik dat er een paar bochten zijn die aangepast kunnen worden."

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