FIA deelt boetes en gridstraf uit voor F1 GP van Spanje | GPFans Raceday
FIA deelt boetes en gridstraf uit voor F1 GP van Spanje | GPFans RacedayMaak ons je Google-favoriet
Het is de zondag op de hagelnieuwe Madring en dus is het vanmiddag om 15:00 tijd voor de veertiende Grand Prix van het F1-seizoen 2026. 32°C, het blijft volledig zonnig en er is geen kans op regen. Verder is er wel wat gewijzigd na de kwalificatie. De stewards hebben namelijk een gridstraf uitgedeeld op de Madring, nadat ze een heleboel onderzoeken hadden afgerond. Bekijk de nieuwe GPFans Raceday hieronder.
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