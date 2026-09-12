FIA deelt boete uit aan Norris en onderzoekt Verstappen, Mercedes en meer
FIA deelt boete uit aan Norris en onderzoekt Verstappen, Mercedes en meerMaak ons je Google-favoriet
De stewards gaan een drukke avond in de Spaanse hoofdstad tegemoet. Waar een straf voor Lando Norris na de kwalificatie op de Madring al bevestigd is, lopen er nog genoeg onderzoeken. Onder andere Max Verstappen en George Russell zullen door de FIA onder de loep genomen worden.
Er deden twee thuishelden mee aan de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Spanje, maar geen van beiden bereikte Q2. Carlos Sainz bleef in zijn Williams steken op P17, maar of hij die plek behoudt, is nog maar de vraag. Hij blokkeerde namelijk de Cadillac van Valtteri Bottas bij het uitkomen van bocht zes, waardoor de Fin zijn ronde moest afhaken. De stewards gaan dit incident onderzoeken, maar daar blijft het niet bij. George Russell zal onderzocht worden voor het afsteken van diezelfde bocht zes, maar dat zou hij niet op de juiste manier hebben gedaan.
Elf coureurs overschrijden maximum deltatijd
Dan zijn er nog de coureurs die de zogeheten maximum deltatijd hebben overschreden. Dit is een instructie van wedstrijdleider Rui Marques om ervoor te zorgen dat de deelnemers niet te langzaam rijden op de baan, bijvoorbeeld in een ronde richting de pitstraat. De mannen die zich daar niet aan zouden hebben gehouden, zijn Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto, Bottas, Franco Colapinto, Pierre Gasly, Nico Hülkenberg, Charles Leclerc, Oscar Piastri, Russell, Yuki Tsunoda en Verstappen. De FIA zal zich hierover moeten buigen.
Lando Norris sleepte de pole position ondertussen binnen. Al zal hij hier geen gridstraf voor krijgen, wel heeft hij McLaren een flinke boete bezorgd met een snelheidsovertreding in de pitstraat. Door 8,5 kilometer per uur te hard te gaan, zal de Britse formatie de portemonnee moeten trekken voor €900.
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