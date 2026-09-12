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Leclerc during FP2 at the Madring

Leclerc nipt verslagen door Antonelli in VT3, twee flinke crashes op Madring

Leclerc during FP2 at the Madring — Foto: © IMAGO

Leclerc nipt verslagen door Antonelli in VT3, twee flinke crashes op Madring

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Andrea Kimi Antonelli eindigt de derde en laatste vrije training voor de F1 Grand Prix van Spanje bovenaan de tijdenlijst. De Mercedes-coureur zette een ronde neer van 1:32.797 en was daarmee 0.166 seconden sneller dan Charles Leclerc. Het gat tussen de snelste man en Max Verstappen is opnieuw iets kleiner geworden.

Zoals altijd in VT3 duurde het een minuut of zes à zeven voordat we de eerste actie op de Madring zagen. Maar toen iedereen de baan opging, doken er ook meteen problemen op. Alexander Albon toucheerde de muur richting bocht 21 en keerde terug naar de pits om de mogelijke schade na te laten kijken door Williams. Lando Norris miste zijn rempunt bij de rotonde van bochten vijf en zes, en moest een snel rondje afhaken. Liam Lawson klaagde over het feit dat de achterkant van zijn Red Bull steeds blokkeerde en stuiterde. Carlos Sainz schoot rechtdoor bij bocht zeven en Lance Stroll maakte hetzelfde mee bij bocht twintig.

Hamilton rechtdoor de Tecpro-muur in

Ondertussen zette Charles Leclerc de snelste tijd neer op de softs met een 1:33.332. Hij zat daarmee drie tienden onder Andrea Kimi Antonelli en zeven tienden onder Norris. Lewis Hamilton lag vierde op een seconde achterstand en ging vervolgens paars in de tweede sector, maar crashte in de laatste bocht. De Brit ging rechtdoor de Tecpro-muur in en reed met een kapotte voorvleugel en een lekke band door, ondanks dat hij het bevel van Ferrari had gekregen om de auto aan de kant te zetten.

Nico Hülkenberg stond tijdens de rode vlaggen in de top vijf na een 1:34.642 op de mediumband voor de twee Haas-coureurs, Yuki Tsunoda, zijn Audi-teamgenoot Gabriel Bortoleto en Franco Colapinto. George Russell was bezig met de snelste eerste sector van iedereen, maar kon die ronde niet afmaken. Max Verstappen had ook nog geen tijd neergezet.

Arvid Lindblad was überhaupt nog niet ingestapt in de eerste helft van de sessie. Na zijn crash in VT2 is hij van chassis gewisseld, maar toen Racing Bulls de nieuwe auto wilde starten, ontdekten ze een motorprobleem.

Flinke klapper van Bearman

De reparaties aan de Tecpro-muur waren al twintig minuten bezig, toen wedstrijdleider Rui Marques besloot de klok te stoppen met nog iets meer dan een kwartier te gaan. Op die manier zouden de coureurs, bij de hervatting van de sessie, meer kansen krijgen om nog aan de slag te gaan met kwalificatieruns.

Nieuwe softs werden tevoorschijn gehaald, toen het licht op groen ging, en er zaten een boel verbeteringen aan te komen. Uiteindelijk eindigde Antonelli als eerste met een 1:32.797. Leclerc en Oscar Piastri kwamen binnen twee tienden van de kampioenschapsleider. Verstappen completeerde de top vijf achter Norris. Russell moest genoegen nemen met P6 voor Lawson en Hülkenberg.

Pierre Gasly was woest op Norris, omdat hij vond dat de McLaren hem in de weg zat. De Fransman was zo erg met zijn eigen frustratie bezig dat hij zelf Hülkenberg blokkeerde. Gasly kwam niet verder dan P16. De sessie eindigde met de rode vlaggen na een flinke crash van Ollie Bearman.

Vincent Bruins
Geschreven door
Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL
Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns.
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