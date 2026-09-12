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Trump, Plooij, socials

'F1 wacht op Amerikaanse congresverkiezingen voor duidelijkheid over racekalender'

Trump, Plooij, socials — Foto: © IMAGO x GPFANS

'F1 wacht op Amerikaanse congresverkiezingen voor duidelijkheid over racekalender'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Volgens F1-commentator Jack Plooij is er een hele duidelijke reden waarom de kalender van het komende raceseizoen nog niet naar buiten is gebracht. Zo houdt de koningsklasse de spanningen in het Midden-Oosten nauwlettend in de gaten, maar wacht de Formule 1 ook met smart op de uitslag van de komende Amerikaanse congresverkiezingen.

Eerder dit seizoen moesten de races in Saoedi-Arabië en Bahrein worden geannuleerd vanwege de oorlog in de regio. Bahrein heeft nog wel kunnen regelen dat de wedstrijd dit jaar wordt verreden, maar dan in Maleisië. Later dit seizoen staan ook de races in Qatar en Abu Dhabi op het programma, maar voorlopig lijkt het onzeker of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Imola circuleert in de wandelgangen als mogelijke vervanger en het is vooral wachten op de Formule 1 en de FIA om duidelijkheid te geven over de afsluiting van het seizoen en de publicatie van de kalender van 2027.

'Leiding F1 wacht situatie af'

Meindert van Buuren legt bij het Race Café van Ziggo Sport uit dat de leiding van de sport een belangrijke meeting heeft in Madrid: "Dit weekend heb je een hele belangrijke meeting in Madrid. Want alle organisatoren uit het Midden-Oosten, die zijn bijeen om te bepalen of ze dit jaar nog naar het Midden-Oosten gaan. We gaan meer nieuws krijgen volgende week of die week erna."

Olav Mol verwacht aankondiging voor Imola

Olav Mol stelt dat Imola de seizoensafsluiter mag gaan organiseren: "Dat wilde ik net zeggen. Als ze dat bekend gaan maken, dan laten ze dat niet ondersneeuwen door deze Grand Prix. Mijn gevoel zegt dat ze die twee laatste, Qatar en Abu Dhabi, eruit gaan halen. Dat er een gat komt na Las Vegas, dan een week niet en dan dus Imola."

'F1 houdt Amerikaanse congresverkiezingen in de gaten'

Volgens Plooij is het iets complexer en is het vooral wachten op de verkiezingen in de Verenigde Staten: "Het is best ingewikkeld allemaal, want waar zit iedereen nu op te wachten? Normaliter zouden we in deze periode allang de kalender van volgend jaar hebben gehad. Er zijn nu drie soorten kalenders die circuleren. Een hele belangrijke datum zit eraan te komen. Dat is 3 november. Dat zijn de verkiezingen in Amerika en het is heel belangrijk hoe Trump daaruit komt."

De Formule 1 kan met die uitslag pas plannen maken voor de toekomst: "Gaan die Democraten ineens de koers varen of de Republikeinen en wat gaan we dan in het Midden-Oosten doen? Wordt die oorlog in Iran dan meteen van tafel geveegd? Daar zit iedereen op te wachten. Zeker omdat Liberty Media een Amerikaans bedrijf is."

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