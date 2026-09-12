Verstappen wijst naar dochter Lily: "Hoop dat ze op een dag zwemster wordt"
Verstappen wijst naar dochter Lily: "Hoop dat ze op een dag zwemster wordt"Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen onthult dat het vaderschap hem momenteel nog makkelijk afgaat. Zo slaapt baby Lily als een roosje en heeft hij daar weinig last van gehad. Volgens de Nederlander is dat een van de kwaliteiten die zijn dochter van haar moeder, Kelly Piquet, heeft geërfd.
Verstappen en Piquet kondigden vorig jaar de geboorte van Lily aan. Voor Piquet is het haar tweede kindje, nadat dochter Penelope uit haar relatie met voormalig Red Bull-coureur Daniil Kvyat kwam. Verstappen gaf destijds al aan dat bonusdochter 'P' hem redelijk heeft klaargestoomd voor zijn eerste eigen dochter.
Vaderschap
Verstappen wordt bij Sky Sports Italia gevraagd wat voor vader hij is: "Ik zou waarschijnlijk zeggen: best relaxed. Ja, ik vind het leuk om zo veel mogelijk aanwezig te zijn voor mijn familie, prachtige vakantiemomenten door te brengen en mijn dochtertje kleine dingetjes te leren." Op de vraag of de Nederlander ook al heeft gezien dat Lily mogelijk van snelheid houdt, legt hij uit: "Ja, heel erg, en ze houdt ook van in het water zijn. Ik hoop dat ze op een dag zwemster wordt."
Op de vraag of hij nog slaapuren tekortkomt door Lily, antwoordt Verstappen: "Nee, ze slaapt heel goed. Vanaf het begin heb ik heel weinig problemen gehad. Ik denk dat ze dat van mama heeft."
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