Hoe laat begint de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Spanje?
Hoe laat begint de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Spanje?Maak ons je Google-favoriet
Er wordt vandaag gekwalificeerd voor de F1 Grand Prix van Spanje. GPFans legt uit wat jij moet weten voor deze zaterdag op de Madring.
Mercedes, de huidige leider in het constructeurskampioenschap, domineerde de vrije trainingen in de Spaanse hoofdstad. George Russell stond bovenaan in VT1 en Andrea Kimi Antonelli ging er met de snelste tijd vandoor in VT2. We mogen Ferrari echter niet vergeten, want Charles Leclerc en Lewis Hamilton kwamen op slechts anderhalf tiende afstand. Max Verstappen werd slechts zesde in de tweede sessie, maar het gat van vier tienden naar Antonelli was al een flinke verbetering ten opzichte van de eerste sessie. Arvid Lindblad liet duidelijk zien eveneens rap te kunnen zijn op de Madring, maar in bocht 13 was hij iets te rap. De Racing Bulls-coureur crashte hard nadat hij de vierde tijd had geklokt, maar stapte gelukkig ongedeerd uit.
Weerbericht en tijdschema
De zaterdag in de Spaanse hoofdstad bestaat uit twee verschillende sessies; eerst de derde vrije training en daarna de kwalificatie, uiteraard met Q1, Q2 en Q3 zoals we dat altijd zien. De temperaturen stijgen richting de 31°C, waarbij de zon fel zal schijnen en het onbewolkt zal blijven. Er is geen kans op regen.
De jongelingen uit de FIA Formule 3 mogen de dag openen met Race 1, de sprintrace. De wedstrijd van 16 ronden zal om 11:05 uur beginnen. Vervolgens start de derde vrije training van de Formule 1 om 12:30 uur. Daarna is het tijd voor Race 1, de sprintrace, van de FIA Formule 2. Deze zal verreden worden over 23 ronden en begint om 14:15 uur. De kwalificatie van de Formule 1 staat op de planning vanaf 16:00 uur. Daarna wordt Race 2, de eerste hoofdrace, van de Formule 3 verreden om 18:00 uur.
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