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Verstappen during FP1 at Madring

Russell snelste in eerste training op Madring, Verstappen vlak achter Mercedes en Ferrari

Verstappen during FP1 at Madring — Foto: © IMAGO

Russell snelste in eerste training op Madring, Verstappen vlak achter Mercedes en Ferrari

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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De kop is eraf bij de F1 Grand Prix van Spanje. De eerste officiële kilometers op de hagelnieuwe Madring hebben we achter de rug en het was George Russell die de beste tijd klokte met een ronde van 1:34.077. De Mercedes-coureur was daarmee 0.286 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen werd geklasseerd als vijfde.

Na een Ferrari-filmdag en twee FIA Formule 3-testdagen vorige maand en na de vrije trainingen van de F3 en FIA Formule 2 eerder deze vrijdag, mochten nu alle 22 Formule 1-coureurs in actie komen in de Spaanse hoofdstad. Er heerste een vrees voor een boel crashes op het door Jarno Zaffelli ontworpen 5,414 kilometerlange hybridecircuit, maar uiteindelijk waren er nul rode vlaggen. Het was met een temperatuur van 27°C iets koeler dan verwacht, maar het zonnetje scheen wel. In de eerste vier minuten was iedereen de baan op gegaan op Franco Colapinto en Nico Hülkenberg na.

Hamilton snelste na eerste kwartier

Max Verstappen zette de toon in de openingsfase met een 1:39.257, maar omdat het een nieuw circuit is, zaten er nog een heleboel verbeteringen aan te komen. Kimi Antonelli ging eronderdoor met een 1:37.294, voordat Lewis Hamilton nog een extra 1,2 seconden vond. Charles Leclerc maakte er eventjes een Ferrari één-twee van, voordat Verstappen een 1:36.683 neerzette. Hamilton verbeterde opnieuw en met een 1:35.563 was hij na een kwartier in de eerste vrije training meer dan een seconde sneller dan wie dan ook. Op Gabriel Bortoleto na, wiens Audi op de harde compound stond, begon iedereen de sessie verder op de mediums.

Problemen bij Racing Bulls

Hamilton ging vervolgens met een 1:34.620 nog een seconde harder. Leclerc kwam tot 0,063 seconden van zijn teamgenoot. Antonelli leek moeite te hebben met het vinden van een ritme - hij maakte hier en daar een foutje - maar steeg richting de derde stek op een halve seconde afstand van de Ferrari's. Verstappen zakte naar de vijfde plaats achter ploegmaat Liam Lawson. Hülkenberg was de laatste coureur om de baan op te gaan, maar lag na de runs op de mediums indrukwekkend zesde.

De meeste coureurs keerden aan het begin van de tweede helft van de sessie terug naar de pits om een setje softs op te halen. Ook Yuki Tsunoda dook naar binnen, maar dat was vanwege een probleem met de stuurbekrachtiging. De Racing Bulls zou niet meer in actie komen. Arvid Lindblad in de andere wagen van het Red Bull-zusterteam was woest op Hamilton en Antonelli, nadat ze hem in de weg zaten bij het uitkomen van La Monumental.

Piastri klaagt en Pérez krijgt twee boetes

Russell ging naar de snelste tijd op de softs met een 1:34.077, bijna drie tienden voor Antonelli. De Mercedessen waren een halve seconde rapper dan de Ferrari's, die op posities drie en vier eindigden met Leclerc voor Hamilton. Verstappen moest genoegen nemen met de vijfde stek voor Lando Norris. Lindblad werd prima zevende voor Oscar Piastri. De Australiër moest wat eerder dan gepland zijn tweede run afhaken, omdat er iets tegen zijn voeten bleef beuken. Lawson vond de RB22 "moeilijk te besturen" op de zachte compound en maakte de top tien af achter Hülkenberg.

De snelste tijd van Hamilton kwam op de mediums, terwijl de rest in de top tien het op de softs deed.

Fernando Alonso klokte de vijftiende tijd en kwam achter Bortoleto, Pierre Gasly, Esteban Ocon en Colapinto terecht. De andere Spanjaard in het veld, Carlos Sainz, moest het met P17 doen achter Ollie Bearman. Tsunoda, Lance Stroll, Alexander Albon, Sergio Pérez die twee boetes kreeg voor het te hard rijden in de pits, en Valtteri Bottas waren de hekkensluiters.

Vincent Bruins
Geschreven door
Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL
Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns.
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