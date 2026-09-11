Verstappen over gigantische afstanden op nieuw F1-circuit Madrid: 'Ik ga met de buggy'
Verstappen over gigantische afstanden op nieuw F1-circuit Madrid: 'Ik ga met de buggy'Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen heeft na zijn eerste rondgang over de nieuwe Madring in Madrid al snel een opvallende conclusie getrokken: het terrein rondom de baan is immens groot. De coureur van Red Bull Racing voelt er dan ook weinig voor om onnodig veel kilometers te voet af te leggen over de Spaanse paddock en kiest liever voor een aanzienlijk comfortabeler vervoersmiddel.
Voor de viervoudig wereldkampioen betekent het bezoek aan de Spaanse hoofdstad tegelijkertijd een eerste echte kennismaking met de stad zelf. Hoewel Verstappen over het algemeen positief gestemd is over het circuit en de omliggende faciliteiten, sprong de enorme omvang van het complex rondom de beurshallen bij aankomst meteen in het oog.
Enorme afstanden
Verstappen benadrukt dat de opzet van het evenemententerrein buitengewoon ruim is uitgevallen. Waar op de meeste andere circuits alles juist compact bijeen ligt, moeten de aanwezigen in Madrid behoorlijke afstanden afleggen om van A naar B te geraken. "Ja, eerste keer voor mij hier in Madrid ook. Of ja, in ieder geval om echt meer tijd door te brengen in Madrid", legt de Limburger uit tegenover Viaplay. "Dus ja, ziet er allemaal prima uit voor een nieuw circuit. Alleen... van de paddock naar de hospitality is best wel ver. Alles is een beetje uit elkaar getrokken."
Buggy
De viervoudig kampioen maakt er vervolgens geen geheim van dat hij zijn krachten liever spaart voor op de baan en zijn benen voorafgaand aan het raceweekend niet leeg wil lopen. De verslaggever concludeert dat iedereen op de Madring in elk geval moeiteloos aan zijn dagelijkse stappendoel zal komen, al heeft de Red Bull-coureur zijn tactiek daarvoor paraat: "Ja, ik ga met de buggy." Verstappen reageert met een knipoog als hem werd voorgehouden dat de journalisten ongetwijfeld met de nodige jaloezie naar zijn gemotoriseerde ritjes zullen kijken en dat 'het verschil er moet zijn'. "Zeker weten", reageert de Nederlander met een glimlach, om vervolgens nogmaals te onderstrepen dat het geheel hem goed bevalt: "Nee, maar het ziet er allemaal prima uit."
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