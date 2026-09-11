Ollie Millroy heeft vanuit het ziekenhuis in Shanghai een uitgebreide update gedeeld over zijn toestand na zijn huiveringwekkende raceongeluk. De 36-jarige Britse autocoureur wist vandaag zijn allereerste voorzichtige stappen te zetten sinds hij tijdens de openingsrace van het China GT Championship op het Shanghai International Circuit door de Nederlandse coureur Loek Hartog uit zijn brandende bolide werd gered.

Hoewel er sprake is van vooruitgang, bracht recent medisch onderzoek ook nieuwe complicaties aan het licht. De Brit verblijft al sinds het ongeluk in een ziekenhuis in de Chinese metropool, waar hij intensieve medische zorg ontvangt. De Chinese overheid stuurde zelfs enkele van haar eigen topdokters naar de kliniek om gespecialiseerde beoordelingen uit te voeren en het ingewikkelde hersteltraject nauwgezet te monitoren.

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Eerste meters

Millroy slaagde er vandaag voor het eerst in om zelfstandig een klein stukje te lopen, al gebeurde dat onder strenge en continue supervisie. De Brit werd aan weerszijden ondersteund door twee verpleegkundigen om zijn benen weer gecontroleerd in beweging te krijgen. Op Instagram blikte hij met een knipoog terug op deze zware fysieke mijlpaal: "Ik heb vandaag mijn eerste ronde sinds de crash gereden, zij het rond de ziekenhuisafdeling", zo liet Millroy weten. "Dankzij het geweldige medische team hier in Shanghai is het me gelukt om een paar stappen te zetten om mijn benen weer in beweging te krijgen."

Tegenvaller

Millroy kreeg tijdens de meest recente onderzoeken echter ook een domper te verwerken. Een gedetailleerde CT-scan bracht namelijk een tot dusver onopgemerkte breuk in zijn nek aan het licht. De kwetsuur hoeft volgens de behandelend artsen gelukkig niet operatief te worden hersteld, maar vraagt wel om uiterste voorzichtigheid in de komende herstelperiode. Millroy lichtte de nieuwe tegenvaller op zijn Instagram-pagina zelf toe: "Het enige negatieve dat we vandaag zijn tegengekomen, is dat een gedetailleerde CT-scan een kleine fractuur in mijn nek heeft onthuld. Dit vereist geen operatie, maar zal wel zorgvuldige revalidatie en fysio vergen in de toekomst."

Complicaties aan de long

Daarnaast vergt de toestand van zijn borstkas en longen nog volop medische aandacht. Eerder werd al vastgesteld dat Millroy onder andere zes gebroken ribben, een gebroken sleutelbeen, breuken in zijn hand en vinger en een beschadigde long had opgelopen. Door een opening in zijn rechterlong lekken er nog steeds vloeistof en gas in zijn borstkas, waardoor hij continu aan een drainagepomp gekoppeld moet blijven. "Het gat in mijn rechterlong lekt nog steeds gas en vloeistof in mijn borstkas, dus ik heb een drainagepomp aangesloten om dit te verwijderen", legde Millroy uit over de situatie. "We wachten tot de long geneest voordat we kunnen proberen de pomp af te sluiten en de long zichzelf te laten opschonen." Wel is er op dat vlak sprake van hoopgevend nieuws. "Mijn zuurstofniveau is de afgelopen twaalf uur behoorlijk stabiel geworden, wat laat zien dat mijn longconditie goed verbetert."

Loek Hartog

Millroy dankt zijn leven aan het kordate ingrijpen van Hartog. De 23-jarige Nederlander reed vlak achter het ongeval toen Millroy na een kettingbotsing in de flank werd geraakt en diens Ferrari direct in een enorme vuurzee veranderde. Terwijl marshals van het circuit traag en onzeker optraden, zette Hartog zijn eigen race direct stop. De Nederlander greep een brandblusser van een aanwezige marshal, bestreed eigenhandig de vlammen en trok Millroy op tijd uit het brandende wrak. Millroy beseft ondanks de fysieke tol en hevige pijnen maar al te goed hoeveel geluk hij heeft gehad. De coureur kampt met nachtmerries, mist zijn kinderen en vrienden in Engeland en moet toezien hoe het ongeval een streep zet door zijn resterende raceplannen van dit jaar. Toch overheerst louter dankbaarheid. In zijn berichtgeving op Instagram sloot hij af met een openhartige blik op zijn gemoedstoestand: "Psychologisch bevind ik me in een vreemde situatie. Ondanks de pijn, de frustratie, het missen van kinderen en vrienden thuis en het neveneffect op het racen, voel ik me ongelooflijk gelukkig om hier te zijn."

Geschreven door Brian Van Hinthum - Formule 1-redacteur & verslaggever Brian van Hinthum is Formule 1-redacteur en verslaggever bij GPFans. Sinds 2021 volgt hij de sport dagelijks en schrijft hij over nieuws, analyses en ontwikkelingen binnen de paddock. Als geaccrediteerd journalist is hij regelmatig aanwezig op het circuit tijdens Grand Prix-weekenden. Bekijk volledige biografie

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