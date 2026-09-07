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Max Verstappen at Zandvoort

Verstappen geeft 'vaderlijk' advies aan Viaplay-verslaggever: "Even laten testen dan"

Max Verstappen at Zandvoort — Foto: © IMAGO

Verstappen geeft 'vaderlijk' advies aan Viaplay-verslaggever: "Even laten testen dan"

Redactie
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Dat Max Verstappen en Kimi Antonelli het goed met elkaar kunnen vinden, dat is wel duidelijk. Viaplay-verslaggever Chiel van Koldenhoven vraagt hem en Antonelli waarom ze zo hecht zijn en stelt: 'Hebben jullie zeg maar dezelfde bloedgroep?' De viervoudig kampioen slaat echter een hele andere kant in tijdens het gesprek, maar komt wel met goed advies voor de journalist.

Al sinds het debuut van Antonelli in de Formule 1 is Verstappen een goede vriend gebleken. Ook vorig jaar, toen Verstappen in de eerste ronde tijdens de wedstrijd in Oostenrijk van de baan werd gekegeld door zijn collega, kon er geen verkeerd woord vanaf. Verstappen gaf toen al aan dat hij een helpende hand biedt aan de rookies, de helpende hand die hij zelf als rookie overigens niet altijd kreeg.

Bloedgroep

Op de vraag of Antonelli en Verstappen dezelfde bloedgroep hebben en daarmee bedoelend of ze uit hetzelfde hout zijn gesneden en het daarom mogelijk zo goed met elkaar kunnen vinden, antwoordt Verstappen: "Ik weet niet of hij O+ heeft. Dat is varkensbloed, hè." De Nederlander kent zijn bloedgroep omdat hij die vroeger al vaak genoeg voorbij zag komen: "Ik had het vroeger bij karten op mijn sticker staan, je weet maar nooit als je een ongeluk hebt en je verliest heel veel bloed, dan moeten ze wel weten wat voor bloedgroep je hebt."

Ook in het normale verkeer kan het handig zijn om je eigen bloedgroep te weten: "Ook als je een auto-ongeluk hebt en stel je voor dat ze je vragen welke bloedgroep je hebt. Dat kan wel het verschil zijn. Even laten testen dan." Mocht Verstappen ooit bloed nodig hebben, dan heeft hij al een plan 'B' klaarstaan: "Bij een varkentje bloed aftappen."

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