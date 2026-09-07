'Haas sprak in Zandvoort met Tsunoda over vast zitje in 2027'
'Haas sprak in Zandvoort met Tsunoda over vast zitje in 2027'Maak ons je Google-favoriet
Het team van Haas heeft volgens Marc Limacher contact opgenomen met Yuki Tsunoda en hoopt de Japanner in te lijven voor komend jaar. Tsunoda is dit jaar de reservecoureur van Red Bull Racing, maar valt bij de Racing Bulls in omdat Isack Hadjar bij het hoofdteam geblesseerd is geraakt.
Tsunoda kreeg afgelopen jaar de kans naast Max Verstappen bij Red Bull Racing, nadat Liam Lawson na twee races eruit werd gezet bij het topteam. Uitgerekend in Japan kreeg Tsunoda zijn debuut bij Red Bull. Toch wist hij niet te imponeren, want uiteindelijk werd Hadjar naar voren geschoven voor 2026, waardoor voor Tsunoda alleen nog maar een reserverol was weggelegd.
Tsunoda naar Haas?
Toch lijkt Tsunoda nog niet te zijn uitgespeeld in de Formule 1. Nog los van de invalbeurten die nu nog bij Racing Bulls op het programma staan, zou Haas contact hebben opgenomen met de Japanner. Het gaat dan om een zitje voor volgend seizoen en dan specifiek om dat van Esteban Ocon, zo meldt Limacher. Het contact tussen de twee partijen werd gelegd tijdens de Dutch Grand Prix en dus wordt het nog even afwachten of er daadwerkelijk voor komend jaar een transfer in de maak is.
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