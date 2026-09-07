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Hadjar with Red Bull

'GP van Spanje komt te vroeg voor Hadjar: Lawson moet opnieuw invallen bij Red Bull'

Hadjar with Red Bull — Foto: © IMAGO

'GP van Spanje komt te vroeg voor Hadjar: Lawson moet opnieuw invallen bij Red Bull'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Hoewel het nog even afwachten is op een officieel bericht, lijkt Kym Ilmann te weten wie er komend weekend de teamgenoot van Max Verstappen zal zijn bij Red Bull Racing. Isack Hadjar staat al twee raceweekenden langs de kant vanwege zijn polsblessure en komend weekend wordt de double header afgesloten in Madrid.

Hadjar is sinds 2026 de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull Racing. De Fransman wist afgelopen seizoen op het podium plaats te nemen tijdens de Dutch Grand Prix en ook dit jaar heeft hij het podium gezien, maar dan in Monaco. Tijdens de zomerstop werd echter duidelijk dat Hadjar een polsblessure had opgelopen, waardoor hij de wedstrijd in Zandvoort, maar ook die van afgelopen weekend in Monza, moest overslaan.

Ilmann ziet Lawson opnieuw instappen in Madrid

Ilmann kan met grote zekerheid bevestigen dat Hadjar ook komend weekend nog niet in actie zal komen: "Yuki Tsunoda en Liam Lawson zullen rijden in Madrid. Dat is nog niet officieel aangekondigd, maar ik kan je vertellen dat een heleboel mensen in de paddock hier al van weten. Het is erg lastig om zoiets stil te houden, want bepaalde mensen moeten bepaalde zaken in werking stellen en zoals je weet, mensen praten."

Het debuutweekend van de Grand Prix van Spanje in Madrid komt simpelweg te vroeg voor de Red Bull-coureur: "Dus je kan er je geld op inzetten dat die twee coureurs ook gaan rijden. Isack Hadjar zal nog een race langs de kant staan en hij is mogelijk ook niet op tijd hersteld voor Bakoe."

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