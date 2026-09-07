FIA krijgt protest aan de broek na F1 Grand Prix van Italië | GPFans New
FIA krijgt protest aan de broek na F1 Grand Prix van Italië | GPFans NewMaak ons je Google-favoriet
De uitslag van de race in Monza staat op losse schroeven. Zo heeft Audi kenbaar gemaakt dat een protest gaat indienen tegen de uitslag van de race en dat heeft alles te maken met een beslissing van de FIA.
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