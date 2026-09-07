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Yuki Tsunoda, Racing Bulls, Netherlands, 2026

FIA krijgt protest aan de broek na F1 Grand Prix van Italië | GPFans New

Yuki Tsunoda, Racing Bulls, Netherlands, 2026 — Foto: © IMAGO

FIA krijgt protest aan de broek na F1 Grand Prix van Italië | GPFans New

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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De uitslag van de race in Monza staat op losse schroeven. Zo heeft Audi kenbaar gemaakt dat een protest gaat indienen tegen de uitslag van de race en dat heeft alles te maken met een beslissing van de FIA.

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