George Russell baalt van de timing van de Virtual Safety Car tijdens de Grand Prix van Italië, een moment dat zijn teamgenoot Kimi Antonelli een strategisch voordeel bezorgde. De Britse coureur moest op Monza genoegen nemen met de tweede plaats achter de Italiaan en werd na afloop op het podium getrakteerd op boegeroep door de lokale fans. Russell laat weten dat hij de reactie van het publiek kon verwachten en prijst tegelijkertijd de inhaalrace van zijn stalgenoot.

De race op het iconische circuit kende een opvallend verloop, waarbij Antonelli na een gridstraf voor een motorwissel vanaf de negentiende startplek naar de overwinning reed. De strategieën van de twee Mercedes-rijders liepen uiteen na een vroege rode vlag in de derde ronde, veroorzaakt door een crash van Charles Leclerc. Russell, die een groot deel van de wedstrijd aan de leiding ging, wisselde naar de harde band om de race uit te rijden. Antonelli stond op dat moment op de medium compound. Toen de wedstrijdleiding in de zevenentwintigste ronde een Virtual Safety Car instelde, greep Mercedes de kans om de thuisrijder naar binnen te halen voor een verse set mediums, terwijl de leider op de baan buiten bleef.

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Strategisch nadeel en boegeroep

Terugblikkend op dat bepalende moment in de wedstrijd, erkent de huidige nummer twee in de WK-stand dat de situatie in het voordeel van de uiteindelijke winnaar uitviel. "Ik reed op de harde band en Kimi op de medium band, dus als een van ons een pitstop zou maken, was hij het wel", legt hij uit. De timing van de neutralisatie viel voor de coureur verkeerd uit. "Daarom baalde ik een beetje van de timing van die Virtual Safety Car. Zoals Max ook al zei, denk ik dat het voor de jongens op de mediums lastig was geweest om te concurreren met iemand op de harde band", aldus de Mercedes-rijder. Max Verstappen completeerde in Italië het podium op de derde plaats.

Met zijn verse rubber wist de kersverse racewinnaar zijn teamgenoot in de slotfase te achterhalen en te passeren. Ondanks het mislopen van de zege, deelt de Brit complimenten uit aan de WK-leider. "Maar dat neemt absoluut niets weg van de inhaalrace van Kimi", benadrukt hij. Tijdens de podiumceremonie lieten de uitzinnige Italiaanse fans, die de eerste thuiszege sinds 1966 vierden, duidelijk merken wie hun favoriet was. De Mercedes-coureur trok zich weinig aan van het fluitconcert: "Als je in het thuisland van iemand anders racet, kun je zoiets verwachten. Dus ik heb het maar weggelachen", besluit hij nuchter.

Door de overwinning op eigen bodem heeft de koploper zijn leiding in de strijd om de wereldtitel verder verstevigd. Het gat tussen de twee teamgenoten is inmiddels opgelopen tot 66 punten. De winnaar van de race staat momenteel op 267 punten, terwijl zijn stalgenoot volgt met 201 punten. Met nog tien races te gaan op de kalender, focust de nummer twee zich inmiddels op het winnen van individuele races in plaats van de titelstrijd.

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