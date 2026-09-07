Crowdsurfende Antonelli viert overwinning GP Italië met massaal aanwezige fans
Crowdsurfende Antonelli viert overwinning GP Italië met massaal aanwezige fansMaak ons je Google-favoriet
Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Italië afgelopen zondag op sensationele wijze op zijn naam geschreven. De thuiscoureur moest vanwege een gridstraf vanaf de negentiende plaats starten, maar kwam 53 ronden later als eerste over de streep. Dat feestje heeft hij naar afloop goed gevierd met de massaal aanwezige fans.
Een volledig nieuwe krachtbron in de Mercedes wierp Antonelli terug naar de negentiende startpositie, waardoor hij niets anders kon doen dan proberen een sterke inhaalrace neer te zetten. En dat lukte. De twintigjarige coureur reed in hoog tempo naar voren en wist - mede dankzij een rode vlag na een crash van Leclerc - de aansluiting bij de kop van het veld te vinden. Waar Antonelli tijdens een virtual safety car naar binnenkwam voor nieuwe banden, bleef wedstrijdleider Russell buiten op de hards.
Antonelli kan overwinning niet bevatten
En die gok bleek uitstekend uit te pakken voor Antonelli. Vier ronden voor het eind wist hij de leiding in de race van zijn teammaat over te nemen, waar dat één ronde eerder nog bijna in tranen eindigde. De Mercedes-coureur wist zijn thuisrace zo vanaf de negentiende startpositie te winnen. En dat feestje heeft hij goed gevierd met de massaal aanwezige tifosi. Want waar Ferrari voor weinig reden tot juichen zorgde, deed Antonelli dat wel.
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