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Max Verstappen and Lando Norris

Verstappen onthult waarom zijn raceteam anders is dan dat van Norris: 'Ik wil dat niet'

Max Verstappen and Lando Norris — Foto: © IMAGO

Verstappen onthult waarom zijn raceteam anders is dan dat van Norris: 'Ik wil dat niet'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Ook Max Verstappen heeft gezien dat Lando Norris zijn eigen raceteam is gestart. De regerend kampioen richt zich echter op de Formule-klassen, daar waar Verstappen zich vooral richt op het langeafstandsracen. De Nederlander onthult dat dit een bewuste keuze is geweest en wijst het grote verschil met het idee van Norris aan.

Norris kondigde deze week aan dat LN4 Fusion vanaf komend jaar in de Formule 2 gaat meedoen. Met dat team wil Norris talenten helpen die simpelweg niet over het budget beschikken om op eigen houtje richting de racerij te gaan. Verstappen is ook al een aantal jaren bezig met Verstappen Racing, maar de Nederlander richt zich op het endurance-racen en wil vooral simcoureurs een podium geven.

Verstappen stipt het grote verschil aan

Tegenover Viaplay wijst Verstappen naar het grote verschil tussen zijn team en dat van Norris: "Ik wil niet in de Formule-racerij zelf zitten. Hij heeft natuurlijk ook investeerders erbij, ik doe het helemaal zelf, omdat ik ook de beslissingen in eigen handen wil houden en doen hoe ik het wil." Daarnaast ligt het langeafstandsracen simpelweg meer in het straatje van de Nederlander: "Mijn passie ligt meer in de endurance op dat gebied. Natuurlijk, om rijders te begeleiden naar de top, vind ik prima. Het raceteam zelf te runnen, dat niet. In Endurance werk je met ervaren coureurs die het langer doen en dan hopelijk jonge talenten vanuit de simwereld die mee kunnen doen, zoals nu met Chris [Lulham]. Dat vind ik leuk. Dat ik een leuke groep mensen kan samenstellen en succesvol kan maken."

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