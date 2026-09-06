Het raceweekend in Monza zit erop en er zijn weer een heleboel nieuwtjes naar buiten gekomen. De meest gelezen nieuwtjes vind je terug in deze GPFans Recap.

Kimi Antonelli wist het spektakelstuk in Monza op zijn naam te zetten, maar moest er nog wel voor aan de bak. Sebastian Vettel was daarnaast in de paddock in Monza en bracht nog een bezoekje aan Max Verstappen. De Nederlander pakte P3 en legt uit waarom hij de Mercedessen niet kon aanvallen. Loek Hartog was de reddende engel dit weekend en wist het leven van Ollie Millroy te redden. Dit is de GPFans Recap van zondag 6 september.

Artikel gaat verder onder video

Loek Hartog redt leven van GT3-collega, race-organisatie nam nauwelijks actie bij felle brand

Loek Hartog was een reddende engel tijdens dit raceweekend. De jonge Nederlander wist het leven te redden van Ollie Millroy na een zware crash in het Xiaomi China GT Championship. Waar de marshals en de race-organisatie nauwelijks actie ondernamen, zette Hartog zijn eigen leven op het spel om te proberen de fel brandende Ferrari te blussen en Millroy eruit te slepen. Alles lezen over het heldhaftige optreden van Hartog? Klik hier!

Related image

Antonelli wint sensationele Grand Prix van Italië, Verstappen zeer indrukwekkend derde

Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Italië op sensationele wijze op zijn naam geschreven. De Mercedes-coureur kwam na 53 ronden als eerste over de streep op het iconische circuit van Monza. Kimi Antonelli en Max Verstappen completeerden het podium. Lezen hoe het spektakelstuk in Monza verliep? Klik hier!

Verstappen had het lastig in strijd met Mercedes: "Topsnelheid was niet onze vriend"

Max Verstappen mag naar het podium na de enerverende F1 Grand Prix van Italië. Lange tijd vocht hij het uit met Mercedes-duo Kimi Antonelli en George Russell, maar uiteindelijk moet de coureur van Red Bull Racing genoegen nemen met de derde plaats op het Autodromo Nazionale Monza. De hele uitleg van Verstappen lezen? Klik hier!

Russell baalt op P2 na keuze Mercedes: 'Ik dacht dat we allebei buiten zouden blijven'

Hoewel George Russell lange tijd aan de leiding van de Grand Prix van Italië lag, is het teamgenoot Kimi Antonelli die er met de zege vandoor is gegaan. De Engelsman is achteraf teleurgesteld. Het hele interview lezen? Klik hier!

Related image

Vettel bezoekt Red Bull Racing en laat verrassing achter voor Verstappen

Sebastian Vettel mocht in Monza een unieke Formule 1-auto op de staart trappen als eerbetoon aan zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher. De Duitser was naast zijn ritje in de Ferrari ook nog even terug te vinden in de pitbox van Max Verstappen en Red Bull Racing. De beelden bekijken? Klik hier!

Leclerc onthult toch klachten na crash: 'Inmiddels is het weer goed'

Charles Leclerc onthult dat de klapper in Parabolica toch wel even pijn heeft gedaan. De Monegask had last van zijn zicht, zo vertelt hij, hoewel hij inmiddels weer helemaal oké is. Alles lezen over de klachten van Leclerc? Klik hier!

Gerelateerd