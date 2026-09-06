Sebastian Vettel mocht in Monza een unieke Formule 1-auto op de staart trappen als eerbetoon aan zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher. De Duitser was naast zijn ritje in de Ferrari ook nog even terug te vinden in de pitbox van Max Verstappen en Red Bull Racing.

Ferrari pakt tijdens het Grand Prix-weekend in Italië groots uit met het eerbetoon aan 'Schumi'. Zo is Rubens Barrichello opgetrommeld om een demo te geven in één van zijn oude Ferrari's en ook Vettel mocht de F2002 even op de staart trappen.

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Vettel brengt bezoekje aan Red Bull

Nadat Vettel zijn ronden had gereden voor de toegestroomde Tifosi, was hij ook even in de gelegenheid om Red Bull een bezoekje te brengen. Daar ziet hij één van de medewerkers die er ook al in zijn tijd was, namelijk Paul Monaghan. Daarnaast is Vettel ook de beroerdste niet en zet hij zijn handtekening op de helm van de Nederlander. "Seb heeft een verrassing voor je achtergelaten, Max", zo luidt de tekst van Red Bull.

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