Max Verstappen maakt zich geen enkele zorgen over een hernieuwd gevecht met Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Italië. De viervoudig wereldkampioen ging er na de kwalificatie op Monza in eerste instantie vanuit dat hij naast zijn voormalige rivaal zou starten, maar een gridstraf voor McLaren-coureur Oscar Piastri heeft de startopstelling inmiddels veranderd. Hierdoor vertrekt de Red Bull-coureur niet naast, maar direct achter de Ferrari van de Brit.

De twee wereldkampioenen kwamen elkaar eerder dit raceweekend al tegen op de baan. Tijdens de derde vrije training deed zich een opvallend moment voor waarbij de coureurs zij aan zij over het rechte stuk reden en elkaar dicht naderden bij het ingaan van de eerste chicane. Hoewel de wedstrijdleiding het incident bekeek, werd uiteindelijk besloten dat een officieel onderzoek niet nodig was.

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Geen probleem met rood

Gevraagd naar het vooruitzicht om de wedstrijd in de buurt van Hamilton aan te vangen, reageert de Nederlander nuchter. Op het moment dat de straf van Piastri nog niet officieel was bevestigd, gaf hij tegenover de Nederelandse media aan de suggestie dat er altijd wel iets voorvalt tussen de twee niet te begrijpen. "We starten naast elkaar, denk ik. Ja, maar ik zou niet weten waarom eigenlijk", aldus de kopman van Red Bull tegenover onder andere Motorsport.com. "Soms komen die momenten ook gewoon voor", voegt hij daaraan toe. "Iedereen wil hier natuurlijk in de slipstream zitten. Ik maak me er niet zo druk om", stelt de coureur. Op de vraag of de rode wagen met startnummer 44 als een rode lap op een stier werkt, kan Verstappen een glimlach niet onderdrukken: "Ik heb geen probleem met rode kleuren", lacht hij.

Mechanische problemen

Ondanks zijn ontspannen houding ten opzichte van zijn concurrenten, baalt Verstappen stevig van de problemen met zijn eigen materiaal. Waar de RB22 tijdens de laatste vrije training nog goed aanvoelde, stak er tijdens de kwalificatie plotseling een mechanisch defect de kop op. "De auto zat in een veel beter werkvenster, maar richting de kwalificatie hebben we eigenlijk niet zoveel aan de auto veranderd", legt de viervoudig wereldkampioen uit.

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