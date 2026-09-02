Lando Norris heeft onlangs zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij McLaren dat hem tot en met 2030 aan het team verbindt, maar de regerend wereldkampioen lijkt niet helemaal tevreden over zijn salaris. Hoewel de Brit een forse salarisverhoging heeft gekregen, steekt zijn beloning nog altijd schril af bij de bedragen die Max Verstappen en Lewis Hamilton jaarlijks opstrijken. Norris is van mening dat hij recht heeft op een vergelijkbaar salarisstrookje.

De nieuwe verbintenis levert de coureur naar verluidt zo'n veertig tot eenenveertig miljoen dollar per jaar op. Daarmee behoort hij tot de absolute grootverdieners in de sport, maar het gat met de top twee blijft aanzienlijk. Verstappen verzekerde zich onlangs van een nieuwe deal bij Red Bull Racing tot eind 2030, waarmee zijn basissalaris naar verluidt rond de zeventig miljoen dollar ligt en door bonussen kan oplopen tot ruim boven de honderd miljoen dollar. Hamilton, die momenteel voor Ferrari rijdt, kan rekenen op een basissalaris van naar verluidt zestig miljoen dollar.

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Norris hinkt op twee gedachten over zijn marktwaarde

In een interview met de Telegraph sprak de McLaren-rijder zich uit over de inkomenskloof. "Ik heb het gevoel dat ik net zoveel zou moeten verdienen als zij, maar het komt helaas niet in de buurt van de cijfers die ik online heb gezien", aldus Norris. De Brit erkent dat hij historisch gezien nog niet de status van zijn rivalen heeft bereikt. "Natuurlijk is het iets meer dan het vorige contract, zoals bij elke baan wanneer je verlengt. Maar het ligt zeker niet op het niveau van Lewis of Max. Wat op een bepaalde manier ook niet zo zou moeten zijn, omdat ik niet zoveel heb bereikt als zij in hun carrières".

Toch knaagt het aan de wereldkampioen van 2025, omdat hij zichzelf op het asfalt als gelijkwaardig beschouwt. "Maar op een andere manier geloof ik van wel, omdat ik geloof dat ik tegen ze kan vechten wanneer dat nodig is, en ik beter werk kan leveren wanneer dat nodig is. Dus ja, ik heb er twee meningen over", zo verklaarde de coureur. Hij hoopt in de toekomst het gat te kunnen dichten. "Ik werk eraan. Ik weet niet wanneer mijn volgende verlenging zal zijn, maar hopelijk kan ik ze op een dag evenaren".

Commerciële status bepaalt de absolute topprijzen

Dat McLaren niet direct de portemonnee trekt om de bedragen van Red Bull en Ferrari te evenaren, heeft volgens ingewijden alles te maken met commerciële waarde. Hamilton is een wereldwijde superster wiens naamsbekendheid tot ver buiten de sport reikt. Zijn relatie met Kim Kardashian heeft hem bovendien geïntroduceerd bij een publiek dat normaal gesproken geen Formule 1 volgt. Ferrari kan het torenhoge salaris van de coureur deels terugverdienen via merchandise en andere inkomstenstromen die hij met zich meebrengt.

Verstappen en Hamilton blijven voorlopig de grootste uithangborden

Ook Verstappen geniet een immense status als de man die de jarenlange dominantie van Hamilton wist te doorbreken. De Nederlander heeft een enorme invloed op jongere kijkers en zijn no-nonsense aanpak maakt hem tot een charismatisch figuur dat de verkoop van Red Bull-merchandise flink stimuleert. Hoewel Norris recentelijk uit de schaduw is gestapt door knap opeenvolgende Grands Prix te winnen, heeft hij nog een lange weg te gaan om de marketingwaarde van Verstappen en Hamilton te evenaren. Zelfs met zijn eigen schare fans op de speciale Lando-tribune in Silverstone, mist de McLaren-rijder vooralsnog de wereldwijde herkenbaarheid die de absolute topsalarissen in de Formule 1 rechtvaardigt.

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