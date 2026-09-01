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Lando Norris, Lewis Hamilton, Max Verstappen, 2026, generic

Norris wijst naar salaris: 'Ik zou net zoveel moeten verdienen als Verstappen en Hamilton'

Lando Norris, Lewis Hamilton, Max Verstappen, 2026, generic — Foto: © IMAGO
4 reacties

Norris wijst naar salaris: 'Ik zou net zoveel moeten verdienen als Verstappen en Hamilton'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Volgens regerend kampioen Lando Norris is het salarisverschil met Lewis Hamilton en Max Verstappen momenteel nog groot, en in de ogen van de Engelsman zelfs te groot. In gesprek met The Telegraph stelt Norris dat hij bij lange na niet verdient wat het duo per maand opstrijkt en hij is van mening dat dit eigenlijk hetzelfde zou moeten zijn, hoewel hij het verschil ergens ook wel begrijpt.

Afgelopen weekend werd bekend dat Norris zijn krabbel onder een contractverlenging bij McLaren heeft gezet, waardoor hij tot en met 2030 kan blijven. Volgens diverse geruchten zou de Engelsman daarmee 30 miljoen pond per jaar gaan verdienen. Hamilton zou naar verluidt ongeveer 52 miljoen pond verdienen en ook Verstappen zou daar niet ver achter zitten.

'Norris moet evenveel als Hamilton en Verstappen verdienen'

Tegenover het medium wijst Norris op dat verschil: "Ik vind dat ik net zoveel zou moeten verdienen als zij, maar het komt zeker niet in de buurt van de bedragen die ik online zie, helaas!" Wel gaat Norris erop vooruit: "Natuurlijk is het iets meer [dan het vorige contract], zoals bij elke baan het geval is als je een contract verlengt. Maar het komt zeker niet in de buurt van het niveau van Lewis of Max."

Toch kan Norris zich wel in het verschil vinden: "Enerzijds zou dat niet zo moeten zijn, want ik heb niet zoveel bereikt als zij in hun carrière. Maar anderzijds denk ik dat het wel zo zou moeten zijn, omdat ik geloof dat ik het tegen hen kan opnemen wanneer dat nodig is en dat ik het beter kan doen wanneer dat nodig is. Dus ja, ik heb er eigenlijk twee meningen over."

Norris moet evenveel als Verstappen en Hamilton verdienen

89 stemmen

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