'Contractverlenging Lando Norris is reactie op Max Verstappen' | GPFans Raceteam
'Contractverlenging Lando Norris is reactie op Max Verstappen' | GPFans RaceteamMaak ons je Google-favoriet
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GPFans-presentator Sebastiaan Kissing en F1-technisch-expert Vincent Bruins blikken terug op een week waar Lando Norris zijn contract wist te verlengen bij het team van McLaren, de FIA die Red Bull Ford opnieuw heeft verkozen als sterkste verbrandingsmotor volgens het ADUO-motorranglijst, en wat wij allemaal kunnen verwachten voor de aankomende race in Monza.
Luister hier de volledige podcast.
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