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Max Verstappen and Lando Norris in Austin

'Contractverlenging Lando Norris is reactie op Max Verstappen' | GPFans Raceteam

Max Verstappen and Lando Norris in Austin — Foto: © IMAGO

'Contractverlenging Lando Norris is reactie op Max Verstappen' | GPFans Raceteam

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de wereld van de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws – je hoort het hier.

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GPFans-presentator Sebastiaan Kissing en F1-technisch-expert Vincent Bruins blikken terug op een week waar Lando Norris zijn contract wist te verlengen bij het team van McLaren, de FIA die Red Bull Ford opnieuw heeft verkozen als sterkste verbrandingsmotor volgens het ADUO-motorranglijst, en wat wij allemaal kunnen verwachten voor de aankomende race in Monza.

Luister hier de volledige podcast.

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