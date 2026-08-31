Het is dan eindelijk race week voor de F1 Grand Prix van Italië. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

Er hangen een boel vraagtekens boven het aankomende raceweekend op Monza. Terwijl Williams met een scenario om moet gaan waarin ze een tekort aan onderdelen hebben, is Isack Hadjar nog altijd aan het herstellen van zijn blessure. Red Bull Racing kondigt op het laatste moment de rijdersbezetting voor Italië aan. Terwijl de koningsklasse afgelopen zondag niet in actie kwam, kwam de GT World Challenge dat wel. En Verstappen Racing heeft voor het eerst een podium gepakt in de Endurance Cup! Dani Juncadella heeft uitgebreid gereageerd op de derde positie die hij pakte samen met Jules Gounon en Chris Lulham. Verder gaat Stefano Domenicali in op de contractverlenging van Max Verstappen, en vertelt Lando Norris hoe zijn rol binnen McLaren is veranderd.

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F1-team Williams kampt met tekort aan onderdelen in aanloop naar GP Italië

Volgens teambaas James Vowles staat Williams Racing een moeizame periode te wachten tijdens de komende Grands Prix van Italië en Spanje. De Brit geeft aan dat de renstal kampt met een tekort aan reserveonderdelen, waardoor het team zich momenteel in een penibele situatie bevindt. Vowles deed deze uitspraken in de nabeschouwing van het team, de zogeheten Vowles Verdict-show. "Er is enorm veel te doen in de aanloop naar Monza. Wat betreft Monza en Madrid gaan we in een moeilijke situatie belanden." Lees hier het hele artikel over de problemen bij Williams richting Monza.

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'Grote kans dat Lily Verstappen de eerste vrouwelijke Formule 1-coureur wordt'

Volgens F1 TV-analist en voormalig strateeg Ruth Buscombe is er geen enkele fysieke of biologische belemmering voor vrouwelijke coureurs om de Formule 1 te bereiken. De Britse stelt dat het ontbreken van vrouwen op de huidige grid puur een statistische kwestie is, veroorzaakt door een gebrek aan instroom aan de basis van de autosport. Dat laat zij optekenen in een uitgebreide reactie op de kansen voor vrouwen in de koningsklasse, waarbij zij benadrukt dat de weg naar de top voor elk talent smal is. "We hebben eerder vrouwelijke coureurs in de Formule 1 gehad, dus er is geen fysieke of biologische reden waarom het niet zou kunnen. Voor mij is het puur een kwestie van statistieken", begon ze. Lees hier het hele artikel over de toekomst van Lily Verstappen.

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Juncadella scoort eerste Endurance Cup-podium voor Verstappen Racing: "Echt blij mee!"

Verstappen Racing heeft voor het eerst een algemeen podiumresultaat verdiend in de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS. Waar Dani Juncadella in de Sprint Cup wel volop meedoet in de strijd om het kampioenschap, heeft het GT3-team van Max Verstappen nog niet dat geluk gehad in de Endurance Cup. Juncadella wist dat echter op de Nürburgring om te gooien samen met Jules Gounon en Chris Lulham door als derde te eindigen. De Spanjaard reageert uitgebreid met een terugblik op de drie uur durende wedstrijd in het Eifel-gebergte. Lees hier het hele artikel over het podium van Verstappen Racing.

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Domenicali opgelucht na contractverlenging Verstappen: 'F1 kan niet zonder hem'

Stefano Domenicali is opgelucht dat het nieuwe contract van Max Verstappen bij Red Bull Racing een einde maakt aan de speculaties over een mogelijk vertrek uit de Formule 1. De Italiaanse CEO stelt dat Verstappen van onschatbare waarde is voor de koningsklasse en is blij dat de viervoudig wereldkampioen ten minste nog vier seizoenen in actie komt. "Het nieuws dat Max de komende jaren bij Red Bull blijft, is een kers op de taart", zo klonk het bij de laatste editie van de Dutch Grand Prix, waar ook GPFans bij aanwezig was. "Het is geweldig nieuws, ik ben erg trots en blij, want Max is een wereldkampioen, een persoon van wereldklasse met een geweldige persoonlijkheid in de sport, en ik kan me de Formule 1 niet zonder hem voorstellen." Lees hier het hele artikel over de reactie van Stefano Domenicali op de contractverlenging van Max Verstappen.

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Norris onthult na contractverlenging: 'Deze macht en invloed heb ik nu binnen McLaren'

Lando Norris heeft in de afgelopen jaren geleerd hoe hij zijn invloed binnen McLaren op de juiste manier kan aanwenden. De regerend wereldkampioen van de Formule 1 stelt dat hij in zijn beginjaren terughoudend was, maar inmiddels precies weet hoe hij het team in de gewenste richting kan sturen. "Je leert door de jaren heen wanneer je wel moet praten en wanneer niet", vertelt hij in gesprek met Sky Sports F1. "Wat betreft de macht die je hebt als coureur en als individu: in de eerste paar jaar ga je echt geen grenzen overschrijden. Ik was zeker niet van plan om mijn stem boven die van een ander te verheffen." Lees hier het hele artikel over de rol van Lando Norris binnen McLaren.

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Hadjar geeft update over blessure in aanloop naar Grand Prix van Italië

Isack Hadjar hoopt komend weekend tijdens de F1 Grand Prix van Italië weer achter het stuur te kruipen. De teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing moest de recente race in Zandvoort aan zich voorbij laten gaan vanwege een polsblessure, maar is optimistisch over een snelle terugkeer op Monza. "Het is de allereerste blessure in mijn carrière", stelt Hadjar bij FormulaPassion. "Het is vreemd om op de bank te zitten en ik ben er helemaal niet blij mee, noch voor mezelf, noch voor het team. Uiteraard wil ik altijd op de baan zijn." Lees hier het hele artikel over de medische update van Isack Hadjar.

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Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

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