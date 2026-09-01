Red Bull Racing staat voor een belangrijke beslissing in de aanloop naar de Grand Prix van Italië. Het team moet daar de knoop doorhakken over een mogelijke tweede invalbeurt van Liam Lawson. De renstal moet bepalen of Isack Hadjar fit genoeg is om terug te keren in de cockpit, nadat hij de race in Zandvoort aan zich voorbij moest laten gaan. Volgens PlanetF1 valt de definitieve beslissing over de bezetting voor het komende raceweekend naar verwachting aanstaande woensdag.

De onzekerheid over de line-up is ontstaan door een polsblessure van Hadjar. De Fransman liep tijdens de zomerstop een breukje op in zijn linkerpols tijdens een bokstraining. Vanwege deze kwetsuur moest hij de Dutch Grand Prix overslaan, waarna Lawson werd opgeroepen om naast Max Verstappen plaats te nemen in de hoofdmacht. De afwezigheid van de vaste coureur zorgde tevens voor een verschuiving bij zusterteam Visa Cash App Racing Bulls, waar Yuki Tsunoda de vrijgekomen plek van Lawson overnam. Hoewel Hadjar in Zandvoort al wel aanwezig was in de paddock en zelf aangeeft dat de zwelling in zijn pols is afgenomen, hangt zijn deelname in Monza nog af van medische tests en een sessie in de simulator.

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Domino-effect bij Red Bull en Racing Bulls

Mocht aanstaande woensdag blijken dat de blessure van Hadjar nog te veel problemen oplevert, dan treedt voor het raceweekend in Italië hetzelfde scenario in werking als in Nederland. In dat geval mag Lawson zich opmaken voor een tweede optreden op rij bij Red Bull Racing. Tsunoda zal dan opnieuw als vervanger fungeren bij Racing Bulls, waar hij een duo zal vormen met rookie Arvid Lindblad. Als Hadjar wel op tijd medisch wordt goedgekeurd door de FIA, keert Lawson simpelweg terug naar zijn vaste stoeltje bij het zusterteam.

Lawson maakte indruk tijdens eerste invalbeurt

Een langer verblijf in de auto van het hoofdteam zou voor Lawson een mooie kans zijn om zich verder te bewijzen. De Nieuw-Zeelander kende een sterk weekend in Zandvoort, waar hij in de kwalificatie slechts een tiende toegaf op Verstappen en de race uiteindelijk als zevende afsloot. Met deze prestatie oogstte hij lof van onder meer teambaas Laurent Mekies. Hoewel de officiële bevestiging over de line-up nog op zich laat wachten, deelde Racing Bulls onlangs al wel promotiemateriaal op sociale media waarop Lawson te zien is in een speciaal racepak voor de race op het Autodromo Nazionale Monza.

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