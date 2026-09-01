close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Michael Schumacher, Fernando Alonso

Vettel en Barrichello geven demo met oude Ferrari's in Monza tijdens Grand Prix-weekend

Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Michael Schumacher, Fernando Alonso — Foto: © IMAGO

Vettel en Barrichello geven demo met oude Ferrari's in Monza tijdens Grand Prix-weekend

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
 Google Maak ons je Google-favoriet

Het team van Ferrari pakt groots uit voor de race in Monza en heeft voor het weekend al een speciale livery voor Michael Schumacher uit de kast getrokken. Volgens het Italiaanse Autoracer blijft het daar echter niet bij, want ook Rubens Barrichello en viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel zullen in actie komen.

Dit jaar is het precies dertig jaar geleden dat Schumacher aansloot bij de Scuderia en hoewel de Duitser de regerend kampioen was, werd hij in 1996 uiteindelijk als derde afgevlagd. In de jaren erna ging het niet veel beter, maar vanaf 2000 werden ook met Ferrari wereldtitels gepakt. In de vier opvolgende jaren werden opnieuw titels gepakt en in 2006 moest 'Schumi' toegeven dat hij zijn laatste jaar in de sport erop had zitten, hoewel hij uiteindelijk in 2010 terugkeerde bij Mercedes.

Vettel en Barrichello in actie

Toch blijft Schumacher een Formule 1-legende die Ferrari graag in het zonnetje zet. Over zijn huidige medische status blijft het nog altijd wat vaag, maar de Duitser kan in Italië nooit meer stuk vanwege zijn bewezen diensten. Daarbij komen ook Vettel en Barrichello opdraven. "Op Monza zullen drie eenzitters te zien zijn die drie momenten in Michaels carrière bij Ferrari vertegenwoordigen: de F310 uit 1996, de 248 F1 uit 2006 en de F2002", aldus het persbericht. "Op zaterdagmiddag zal Rubens Barrichello een paar ronden rijden in de F2002 waarmee hij de Italiaanse race in 2002 won. Op zondag, vóór de start van de Grand Prix, zal viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel in dezelfde auto een ereronde rijden", zo valt te lezen.

Gerelateerd

Ferrari Sebastian Vettel Michael Schumacher Rubens Barrichello

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

F1-grid voor seizoen 2027: twaalf van de 22 stoeltjes nu al bevestigd

F1-grid voor seizoen 2027: twaalf van de 22 stoeltjes nu al bevestigd

  • Vandaag 08:32
Ferrari krijgt dringend advies: 'Steun Lewis Hamilton onvoorwaardelijk voor wereldtitel'

Ferrari krijgt dringend advies: 'Steun Lewis Hamilton onvoorwaardelijk voor wereldtitel'

  • 28 augustus 2026 20:01
  • 17
Albers haalt hard uit naar Ferrari en Vasseur: 'Mijn bloed begon te koken'

Albers haalt hard uit naar Ferrari en Vasseur: 'Mijn bloed begon te koken'

  • 30 augustus 2026 09:01
  • 5
Ferrari hint op eerbetoon aan Michael Schumacher met speciale Monza-livery

Ferrari hint op eerbetoon aan Michael Schumacher met speciale Monza-livery

  • 30 augustus 2026 10:59
Toto Wolff over ontwikkelrace met Red Bull en Ferrari: 'Zij kiezen een andere strategie'

Toto Wolff over ontwikkelrace met Red Bull en Ferrari: 'Zij kiezen een andere strategie'

  • 29 augustus 2026 21:00
Red Bull voor cruciaal besluit: Keert Hadjar terug of krijgt Lawson nog een kans?

Red Bull voor cruciaal besluit: Keert Hadjar terug of krijgt Lawson nog een kans?

  • 1 uur geleden

Net binnen

14:29
Red Bull voor cruciaal besluit: Keert Hadjar terug of krijgt Lawson nog een kans?
13:34
Norris wijst naar salaris: 'Ik zou net zoveel moeten verdienen als Verstappen en Hamilton'
12:41
Politieonderzoek gestart na koperdiefstal op nieuw F1-circuit in Madrid
11:57
BMW bevestigt waarom deelname Formule 1 uit zal blijven: "Te veel een laboratorium"
10:55
Live
Ferrari onthult speciale Schumacher-livery | F1 Shorts
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Juncadella scoort eerste Endurance Cup-podium voor Verstappen Racing: "Echt blij mee!" GT World Challenge

Juncadella scoort eerste Endurance Cup-podium voor Verstappen Racing: "Echt blij mee!"

Gisteren 09:43
Windsor over reden achter contractverlenging Verstappen: "Dat is voor Max belangrijker" Max Verstappen

Windsor over reden achter contractverlenging Verstappen: "Dat is voor Max belangrijker"

30 augustus 2026 15:01
Stella ontmaskert 'geldgebrek' Mercedes met speciale regelgevingstruc voor 2027 Andrea Stella

Stella ontmaskert 'geldgebrek' Mercedes met speciale regelgevingstruc voor 2027

30 augustus 2026 12:01
BREAKING: Norris verlengt voor meerdere jaren bij F1-team McLaren Breaking

BREAKING: Norris verlengt voor meerdere jaren bij F1-team McLaren

29 augustus 2026 11:41
Ontdek het op Google Play
x