Vettel en Barrichello geven demo met oude Ferrari's in Monza tijdens Grand Prix-weekend
Vettel en Barrichello geven demo met oude Ferrari's in Monza tijdens Grand Prix-weekendMaak ons je Google-favoriet
Het team van Ferrari pakt groots uit voor de race in Monza en heeft voor het weekend al een speciale livery voor Michael Schumacher uit de kast getrokken. Volgens het Italiaanse Autoracer blijft het daar echter niet bij, want ook Rubens Barrichello en viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel zullen in actie komen.
Dit jaar is het precies dertig jaar geleden dat Schumacher aansloot bij de Scuderia en hoewel de Duitser de regerend kampioen was, werd hij in 1996 uiteindelijk als derde afgevlagd. In de jaren erna ging het niet veel beter, maar vanaf 2000 werden ook met Ferrari wereldtitels gepakt. In de vier opvolgende jaren werden opnieuw titels gepakt en in 2006 moest 'Schumi' toegeven dat hij zijn laatste jaar in de sport erop had zitten, hoewel hij uiteindelijk in 2010 terugkeerde bij Mercedes.
Vettel en Barrichello in actie
Toch blijft Schumacher een Formule 1-legende die Ferrari graag in het zonnetje zet. Over zijn huidige medische status blijft het nog altijd wat vaag, maar de Duitser kan in Italië nooit meer stuk vanwege zijn bewezen diensten. Daarbij komen ook Vettel en Barrichello opdraven. "Op Monza zullen drie eenzitters te zien zijn die drie momenten in Michaels carrière bij Ferrari vertegenwoordigen: de F310 uit 1996, de 248 F1 uit 2006 en de F2002", aldus het persbericht. "Op zaterdagmiddag zal Rubens Barrichello een paar ronden rijden in de F2002 waarmee hij de Italiaanse race in 2002 won. Op zondag, vóór de start van de Grand Prix, zal viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel in dezelfde auto een ereronde rijden", zo valt te lezen.
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