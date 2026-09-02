Verstappen onthult bijzonder ritueel na afloop van iedere Formule 1-race

Max Verstappen hecht enorm veel waarde aan het contact met zijn naasten tijdens drukke raceweekenden. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 heeft een vast ritueel ontwikkeld waarbij hij direct na afloop van iedere Grand Prix zijn familie opzoekt of opbelt, ongeacht het resultaat op de baan.

Vaste gewoonte na het vallen van de vlag

Voor de Nederlander fungeert het thuisfront als het ultieme rustpunt in de hectische autosportwereld. Waar de spanning op het asfalt en in de paddock vaak om te snijden is, brengt een kort gesprek met zijn geliefden hem meteen weer terug naar de realiteit. De coureur van Red Bull Racing laat weten dat het contactmoment na de race een automatisme is geworden. Of hij nu op de hoogste trede van het podium staat met een grote beker of juist een teleurstellende middag achter de rug heeft: de telefoon gaat vrijwel meteen over. Volgens Verstappen maakt de uitslag van de wedstrijd daarin helemaal geen verschil.

Tijdens deze gesprekken gaat het overigens lang niet altijd over rondetijden, bandenslijtage of inhaalacties. Juist het bespreken van alledaagse zaken helpt de Nederlander om de adrenaline van de race snel achter zich te laten. De familieleden leven intens mee met zijn prestaties, maar zorgen er tegelijkertijd voor dat Verstappen met beide benen op de grond blijft staan. Dit alles vertelt de Limburger in een video op het YouTube-kanaal van Red Bull Racing.

Familie als stabiele basis

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De hechte band met zijn familieleden loopt al sinds het begin van zijn loopbaan als een rode draad door zijn carrière. Vanaf zijn eerste kartmeters tot aan zijn wereldtitels in de koningsklasse van de autosport kon hij altijd terugvallen op een vertrouwde kring van dierbaren. Juist in een veeleisend seizoen met tientallen Grands Prix wereldwijd blijkt die vertrouwde stem aan de andere kant van de lijn van onschatbare waarde. Met de overvolle racekalender en de constante druk om te presteren blijft dit ritueel voorlopig ongewijzigd. Verstappen benadrukt dat deze telefoontjes na afloop van de sessies een essentieel onderdeel blijven van zijn raceweekend, waardoor hij altijd verbonden blijft met het thuisfront.

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