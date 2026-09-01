Hoewel Isack Hadjar in Zandvoort moest toekijken vanwege zijn polsblessure, lijkt Red Bull Racing verder wel erg tevreden te zijn over de teamgenoot van Max Verstappen. Het doorgaans betrouwbare Auto Motor und Sport meldt dan ook dat Red Bull voornemens is het contract van de Fransman te verlengen, zodat hij ook komend seizoen als Red Bull-coureur door het leven gaat.

Hadjar lijkt de oplossing te zijn voor de 'vloek' op het tweede zitje bij Red Bull Racing. Na het vertrek van Daniel Ricciardo in 2018 was het team namelijk zoekende naar de ideale tweede man. Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson en Yuki Tsunoda werden allemaal gewogen en te licht bevonden door de renstal, hoewel 'Checo' in die periode mogelijk nog de beste tweede man was naast Verstappen. Met de aanstelling van Hadjar dit jaar waren er nog wel wat vraagtekens, maar de Fransman houdt zich vooral niet bezig met Verstappen en kan daardoor in de luwte de nodige kennis opdoen.

Artikel gaat verder onder video

Prestaties Hadjar in 2026

Hadjar stond in Monaco nog op het podium, hoewel hij die trofee uiteindelijk heeft moeten overhandigen aan Pierre Gasly. Desondanks is het Oostenrijkse team tevreden over hoe de 21-jarige coureur momenteel presteert. Daar waar Verstappen momenteel met 112 punten de zesde plek in het kampioenschap bezet, staat Hadjar op P8 met 68 punten. Het grote probleem lijkt dit jaar echter niet bij de coureurs te liggen, maar vooral bij de achterblijvende RB22.

'Contractverlenging in de maak'

Ook Red Bull is van mening dat het met de line-up momenteel wel goed zit. Daarom is het team volgens AMuS voornemens om het contract van Hadjar te gaan verlengen. "Uit het Red Bull-kamp klinkt dat men ook tevreden is over teamgenoot Hadjar en dat binnenkort ook zijn contractverlenging zou moeten volgen. Waar veel coureurs vóór de jongeling al waren gestrand bij Red Bull, heeft de Fransman tot nu toe een goede indruk weten te maken als teamgenoot van Max Verstappen", zo valt te lezen.

Gerelateerd