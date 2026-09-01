Hoewel de Formule 1 wereldwijd nog altijd aan het groeien is, duiken de kijkcijfers in de Verenigde Staten flink naar beneden. Het land beschikt inmiddels over drie Grands Prix en ook Drive to Survive heeft daar enorm veel fans naar de sport toegetrokken. Wat is er aan de hand met de Formule 1 in de Verenigde Staten en waarom lijkt er minder interesse te zijn in de koningsklasse?

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