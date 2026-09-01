VIDEO | 'Kijkcijfers in de VS schetsen duidelijk beeld: F1 nog niet in paniek' | GPFans Special
VIDEO | 'Kijkcijfers in de VS schetsen duidelijk beeld: F1 nog niet in paniek' | GPFans SpecialMaak ons je Google-favoriet
Hoewel de Formule 1 wereldwijd nog altijd aan het groeien is, duiken de kijkcijfers in de Verenigde Staten flink naar beneden. Het land beschikt inmiddels over drie Grands Prix en ook Drive to Survive heeft daar enorm veel fans naar de sport toegetrokken. Wat is er aan de hand met de Formule 1 in de Verenigde Staten en waarom lijkt er minder interesse te zijn in de koningsklasse?
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