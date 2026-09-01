Regerend wereldkampioen Lando Norris is naast zijn Formule 1-activiteiten ook gewoon een groot autofan. De Engelsman was dit weekend even aan het rondtouren in één van zijn Ferrari's en werd daarbij door een fan gespot, die niet kon geloven dat hij de regerend wereldkampioen zag.

Norris heeft het momentum in de Formule 1 te pakken, na twee zeges op rij. Toch bezet de Engelsman momenteel P4 in het kampioenschap met 159 punten en moet hij 83 punten goedmaken op klassementsleider Kimi Antonelli. Norris stelde in Zandvoort dan ook dat er flinke verbeteringen vanuit McLaren moeten komen als hij daadwerkelijk een comeback wil maken in het kampioenschap.

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Norris in Ferrari

Na het weekend in Zandvoort was het ook voor Norris even tijd om te ontspannen. Dat deed de regerend kampioen in één van zijn Ferrari's, maar dat bleef niet onopgemerkt.

"I'M LITERALLY SHAKING!! THAT'S FORMULA 1 WORLD CHAMPION LANDO NORRIS"



lando waving to a fan on the highway, so real for that reaction ?? pic.twitter.com/LxTaHoih1P — ray (@ln4norris) August 31, 2026

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