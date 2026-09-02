'Antonelli krijgt nieuwe power unit in Monza, maar geen upgrade'
'Antonelli krijgt nieuwe power unit in Monza, maar geen upgrade'Maak ons je Google-favoriet
Hoewel Kimi Antonelli in Italië wordt voorzien van een nieuwe power unit en daardoor achteraan zal moeten starten in zijn thuisrace, komt er volgens Autoracer nog meer slecht nieuws voor de jongeling. Daar waar er eerst werd gedacht dat Mercedes nog met een verbeterde power unit zou gaan komen, blijkt het te gaan om de oude specificatie, maar dan wel een nieuw exemplaar daarvan.
Hoewel Mercedes in 2026 lijkt te beschikken over de beste power unit, heeft Red Bull Ford volgens de FIA de beste verbrandingsmotor. Het systeem om wat meer balans te brengen, het zogeheten ADUO-systeem, moet achterblijvende motorleveranciers helpen om de snelste krachtbron bij te benen. Toch wordt dit alleen gemeten op de verbrandingsmotor, waarbij de achterliggende fabrikanten vervolgens wel mogen sleutelen aan de gehele power unit. Gezien de vele betrouwbaarheidsproblemen van eerder dit seizoen, werd er gedacht dat Mercedes nog met een update zou komen, maar die komt er volgens het Italiaanse medium niet.
'Nieuwe power unit, maar geen verbeterd exemplaar'
Het medium meldt dat Antonelli tijdens zijn thuisrace wordt voorzien van een compleet nieuw motorblok, maar dat dit wel eentje is van de 'oude' of 'huidige' specificatie. Het gaat dus niet om een krachtbron die verder ontwikkeld is dankzij de beschikbare ADUO-tijd. Het doel zal zijn om zoveel mogelijk posities te winnen in Monza, waarbij de baan diverse plekken biedt om in te halen. Toch zal dat gebeuren met de krachtbron die nu ook al in de Mercedes zit, alleen dan wel een compleet nieuwe versie.
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